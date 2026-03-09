Utilizatorii sunt convinși în chat-urile inițiate de hackeri să divulge codurile de verificare de securitate și codurile PIN, oferindu-le acces la conturile personale și chat-urile de grup, se arată într-un comunicat.

„Hackerii ruși au obținut probabil acces la informații sensibile”, au anunțat Agenția Generală de Informații Olandeză (AIVD) și Serviciul Militar de Informații și Securitate Olandez (MIVD).

„Țintele și victimele campaniei includ angajați ai guvernului olandez” și jurnaliști, au declarat autoritățile.

Aplicații populare și ideale pentru phishing

Aplicațiile de chat care oferă criptare end-to-end sunt populare în rândul oficialilor guvernamentali pentru partajarea informațiilor confidențiale sau clasificate, ceea ce le face „locul ideal pentru actorii rău intenționați care încearcă să captureze informații sensibile”, au afirmat acestea.

WhatsApp a anunțat că utilizatorii nu ar trebui să partajeze niciodată codul lor de șase cifre cu alte persoane și că va continua să dezvolte modalități de a proteja oamenii de amenințările online.

Signal nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.

Codul de securitate nu trebuie dat nimănui!

Hackerii se dau cel mai adesea drept chatbotul Signal Support pentru a-i determina pe cei vizați să divulge codurile, ceea ce le permite să preia controlul asupra conturilor.

O altă metodă este utilizarea funcției „dispozitive conectate” din cadrul Signal, se mai arată în declarație.

Contactele care apar de două ori în lista de contacte a unui utilizator sau numerele care apar ca „cont șters” ar putea indica faptul că un cont a fost compromis, au declarat agențiile.

Autoritățile olandeze au emis un aviz cibernetic prin care au informat colegii din guvern cu privire la vulnerabilitate și au oferit asistență pentru eliminarea amenințării, a declarat un purtător de cuvânt, citând operațiunea comună cu serviciul general de informații AIVD.

„În ciuda opțiunii de criptare end-to-end, aplicațiile de mesagerie precum Signal și WhatsApp nu ar trebui utilizate ca canale pentru informații clasificate, confidențiale sau sensibile”, a declarat directorul MIVD, viceamiralul Peter Reesink.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE