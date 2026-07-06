Motivele din spatele unei decizii radicale

Șeful comitetului de urgență al guvernului, Mohamed al-Farra, „și-a prezentat oficial demisia”, a declarat Ismail al-Thawabta, șeful biroului de presă al guvernului Hamas, într-o conferință de presă, potrivit Deutsche Welle.

El a adăugat că al-Thawabta „a decis, de asemenea, să dizolve comitetul pentru a facilita tranziția administrativă și guvernamentală către Comitetul Național pentru Administrarea Gazei (NCAG)”.

NCAG a fost creat de Consiliul pentru Pace înființat de președintele american Donald Trump în timpul negocierilor care au dus la un armistițiu între gruparea islamistă, considerată teroristă de Uniunea Europeană, și Israel, în octombrie 2025. Printr-o declarație, guvernul din Gaza și-a exprimat „total disponibilitatea” de a preda frâiele comitetului.

Decizia vine după aproape două decenii în care gruparea a deținut controlul politic, militar și administrativ absolut asupra enclavei palestiniene, perioadă marcată de blocade severe, conflicte repetate și o criză umanitară profundă.

Anunțul marchează o capitulare politică formală sau, după cum afirmă unii analiști, o repliere strategică majoră în fața presiunilor internaționale imense, a distrugerilor masive provocate de războiul prelungit și a colapsului total al infrastructurii civile din regiune.

Această dizolvare pune capăt unei ere începute în anul 2007, când Hamas a preluat puterea în Gaza în urma unui conflict sângeros cu facțiunea rivală Fatah.

Hotărârea nu a fost luată de bunăvoie

Hotărârea de a renunța la controlul guvernamental nu a fost luată de bunăvoie, ci este rezultatul direct al izolării diplomatice și al epuizării totale a resurselor necesare pentru a mai administra un teritoriu aflat în ruine.

Presiunile exercitate de mediatori cheie, precum Egiptul, Qatarul și Statele Unite, alături de cererile comunității internaționale privind o reformă profundă a conducerii palestiniene, au forțat gruparea să facă un pas în spate de la conducerea civilă.

Prin dizolvarea acestui executiv, Hamas încearcă să transfere responsabilitatea uriașă a reconstrucției și a gestionării zilnice a crizei către o entitate tehnocrată sau un guvern de unitate națională agreat la nivel internațional.

Această mutare este văzută și ca o tentativă de a debloca fondurile masive pentru ajutor umanitar oferite de donatorii externi, care refuzau structural să colaboreze cu o administrație controlată direct de o organizație catalogată drept teroristă de către Occident.

Ce urmează pentru Fâșia Gaza

Efectele imediate ale acestei decizii lasă în urmă un uriaș vid de putere administrativă, într-un moment în care populația civilă depinde în totalitate de ajutoarele externe pentru supraviețuire.

Planurile discutate în culise prevăd formarea unui comitet administrativ temporar, compus din figuri independente și tehnocrați, care să colaboreze strâns cu agențiile Organizației Națiunilor Unite și cu Autoritatea Palestiniană de la Ramallah pentru a gestiona tranziția.

Chiar dacă guvernul civil a fost dizolvat, analiștii militari avertizează că aripa armată a Hamas își va menține, cel mai probabil, influența din umbră și controlul asupra structurilor de securitate subterane.

Rămâne de văzut dacă comunitatea internațională și Israelul vor accepta această nouă formulă de organizare sau dacă o vor privi doar ca pe o manevră de fațadă menită să asigure supraviețuirea politică a grupării în viitoarele negocieri de pace pe termen lung.

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