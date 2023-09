Mulți clienți și-au rezervat noul model în avans, astfel că vineri, în mallul din Dubai s-au format cozi de la etajul al doilea al centrului comercial unde se află cel mai mare magazin Apple din Emiratele Arabe Unite, până la parterul acestuia.

Zeci de persoane s-au luat la ceartă și apoi s-au îmbrâncit când așteptau la coadă, astfel că a fost nevoie de intervenția agenților de pază din mall.

Hey folks! Relax, it’s not the last cookie in the jar!



iPhone enthusiasts run through this mall in Dubai a night before the release of the newest phone in the town. #Dubai #iPhone15 pic.twitter.com/2pAnMmaufX