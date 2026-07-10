Grevă de avertisment în transportul public din Galați

Angajaţii Transurb au făcut grevă de avertisment timp de două ore, în intervalul 07.00 – 09.00, asigurând doar o treime din transportul public local de persoane, potrivit publicației Viața Liberă. Pe traseu s-au aflat, vineri dimineață, doar puțin peste 30 de mijloace de transport dintr-un total de 110.

Șoferii și vatmanii sunt nemulțumiți de eșecul negocierilor salariale cu conducerea societății locale de transport public.

„Negocierile la contractul colectiv de muncă au eşuat. Noi, în contract, avem un articol care prevede indexarea anuală a salariului cu inflaţia. Acest fapt nu ni s-a mai întâmplat de la 1 ianuarie 2025. Ba din contră, Guvernul Ciolacu, atunci când a dat «Ordonanţa Trenuleţ», ne-a şi luat 300 de lei. Suntem blocaţi cu salariile la nivelul lunii noiembrie 2024. În doi ani nu am primit nici măcar un leu! Acum, noi cerem o indexare cu ceva din inflaţie de la 1 ianuarie 2027! Nu vrem inflaţia pe doi ani, dar măcar 6-7%, ca să pot să plătesc impozitul acela mărit de Primărie cu 70%. Păi, Apă Canal mărește în fiecare zi tariful. De unde să plătesc?”, a declarat un şofer de troleibuz cu o vechime de 10 ani în Transurb pentru publicația citată.

Reacția călătorilor

Nu toți călătorii au fost de acord cu protestul angajaților Transurb.

„Dar dacă facem noi, călătorii, grevă, ce se întâmplă cu șoferii?! Noi plătim abonament, trebuie să beneficiem de serviciul de transport! Mai ales că trebuie să ajungem şi noi la serviciu!”, au comentat unii călători.

Au fost și alții care au manifestat înţelegere faţă de cei care protestau.

Ce solicită liderii de sindicat

Reprezentanţii angajaților vor mărirea salariilor măcar cu rata inflației.

„Principala noastră nemulţumire este legată de faptul că nu am căzut de acord să ne fie indexate salariile cu rata inflației, deşi avem un articol clar în acest sens, în contractul colectiv de muncă. În ultimii doi ani, am avut oprelişti de la prevederile OG 156 și OG 89 şi nu am primit măriri. Am cerut ca, începând cu ianuarie 2027, să ni se acorde rata inflației”, a precizat Gicu Pastia, lider sindicat Transurb Galaţi.

Conducerea a oferit doar 300 de lei, în schimb reprezentanții sindicatului cer o majorare cu 600 de lei.

Potrivit explicaţiilor lui Gicu Pastia, majorarea cu 600 de lei, aplicată la salariul de bază brut, ar aduce fiecărui salariat un câştig net de aproximativ 450-500 de lei, prin aplicarea sporurilor, din ianuarie 2027.

Dacă sindicaliștii nu ajung la un acord cu primăria şi conducerea firmei, aceştia vor declanşa grevă generală pe 20 iulie.

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