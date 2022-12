În ultimele episoade ale controversatului documentar de pe Netflix, Harry descrie pe larg evenimentele care au dus la plecarea lui și a lui Meghan Markle din Marea Britanie, dar și la retragerea din Casa Regală, ca membri seniori.

La întâlnirea pe care a avut-o cu fratele său și cu tatăl lor, Harry spune că nu a avut prea multe opțiuni, pentru a continua să o slujească pe regină. „Am intrat cu aceeași propunere pe care am făcut-o deja public, dar odată ce am ajuns acolo, mi s-au oferit cinci opțiuni – una fiind all-in, nicio schimbare, cinci fiind all out”, a spus el în cadrul documentarului.

Și a continuat: „Am ales o altă variantă, adică aveam propriile noastre locuri de muncă, dar continuam și să lucrăm în sprijinul reginei”.

Prințul Harry susține că fratele și tatăl lui nu erau de acord cu o negociere. „A devenit foarte clar, foarte repede, că varianta mea nu era luată în discuție sau în dezbatere. A fost înfricoșător să-l văd așa pe fratele meu, țipând la mine, iar pe tatăl meu să-l aud spunând lucruri care pur și simplu nu erau adevărate”.

El a mai dezvăluit că regina, bunica sa, nu s-a implicat în presupusa lor ceartă. „Dar trebuie să înțelegi că, din perspectiva familiei, în special din perspectiva ei, există moduri de a face lucrurile, iar misiunea, scopul, responsabilitatea ei finală este instituția”, a mai explicat Harry.

Recomandări „Hellvig nu a vorbit niciodată cu Lăzăroiu”

NEW: Its getting dirty…

Harry on the Royal Family: “They were happy to lie to protect my brother, but they were never willing to tell the truth to protect us”

Meghan: “I wasnt being thrown to the wolves, I was being fed to the wolves”.

The latest @netflixtfailer is out ? pic.twitter.com/qkjm4Doi7U — Chris Ship (@chrisshipitv) December 12, 2022

În ianuarie 2020, Palatul Buckingham şi regina Elisabeta a II-a au anunţat că Harry şi Meghan nu vor mai utiliza titlurile de „alteţe regale” şi nu vor mai beneficia de fonduri publice, în cadrul unui acord pentru a pune capăt crizei declanşate de cuplu după ce a anunţat că vrea să-şi reducă îndatoririle şi să petreacă mai mult timp în America de Nord.

Harry a spus apoi, în cadrul unui eveniment, că rezultatul final nu a fost cel pe care şi l-a dorit. „Speranţa noastră a fost de a continua să o slujim pe regină, Commonwealth-ul şi asociaţiile mele militare fără finanţare publică. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil”, a spus prinţul Harry, care era al şaselea în ordinea succesiunii la tron.

„Este un joc murdar”

În documentarul de pe Netflix, Ducele de Sussex l-a readus în discuție pe prințul William când a povestit despre unele înțelegeri dintre familia regală și presa din Marea Britanie. Harry s-a referit la anumite „informații constante despre alți membri ai familiei, despre favoruri”.

Recomandări „O absență aproape completă a simțului de responsabilitate și vinovăție față de război”. Studiul rusesc despre care nu se vorbește în Vest

„Este un joc murdar. Există scurgeri, dar există și plantarea de povești”, a adăugat el „Așa că, dacă echipa de comunicații vrea să elimine o poveste negativă, poate face asta, dar va da la schimb altceva. Așa se întâmplă, iar birourile de presă ajung să lucreze unul împotriva celuilalt.”

„Să văd că biroul de presă al fratelui meu face același lucru pe care noi doi am spus că nu vom face niciodată, a fost sfâșietor”, a mai susținut el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Palatul Buckingham, nicio reacție după documentarul „Harry & Meghan”

Ultimele trei episoade ale seriei în șase părți au fost lansate pe Netflix azi, la ora 8:00. Primele trei episoade au fost difuzate săptămâna trecută, dar nu a existat niciun comentariu oficial de la Palatul Buckingham.

Surse din Palat spun că Palatul Buckingham, Palatul Kensington și membrii familiei regale nu au fost contactați pentru a comenta conținutul serialului Netflix.

Foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Playtech.ro ȘOC! Reacția ULUITOARE a lui CTP pentru românii care boicotează firmele din Austria. E inimaginabil...

Viva.ro Roxana Blagu, ex-Trident, a reușit să-și vadă fiica după 8 ani, dar întâlnirea a fost de-a dreptul șocantă: 'Mi-a spus că ar trebui să-mi fie frică de ea. M-a filmat și mi-a zis...'

Observatornews.ro Mii de oameni s-au înghesuit la deschiderea Primark în România. Ce haine poți lua cu 20 lei

Știrileprotv.ro O femeie locuia cu copilul într-o casă cu 300 de șobolani. Ce au mai descoperit ulterior polițiștii | VIDEO

FANATIK.RO Doliu la Chefi la Cuţite. A murit maestrul Dumitru Pop Tincu. O boală gravă l-a măcinat

Orangesport.ro Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

HOROSCOP Horoscop 15 decembrie 2022. Leii au toate resursele necesare pentru a face față onorabil oricăror probleme, oricât de complicate ar fi

PUBLICITATE Astăzi de la ora 17.00 alătură-te live-ului nostru și primești reduceri!