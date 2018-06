“Va pune România pe harta internaţională a dramelor de televiziune. Încă de la început, a fost cucerit de locaţiile de filmare. Proiectul a fost creat în cadrul unui proces multicultural, cu un important aport de talent românesc”, a declarat Joerg Winger (“Deutschland 83”), co-creator şi producător executiv al seriei, citat de Agerpres.

Și muzica este o componentă cheie, aşa cum s-a întâmplat şi cu “Deutschland 83”, seria de spionaj a cărei acţiune se petrece în perioada Războiului Rece şi care a fost realizată pentru AMC Networks, comentează sursa citată.

Seria “Hackerville” vorbește despre o reţea de hackeri şi poliţiştii care încearcă să-i prindă, fiind creată de Ralph Martin şi Joerg Winger şi va fi produsă de Cristian Mungiu şi Tudor Reu, prin intermediul Mobra Films.

“Seria va fi rezultatul unei strânse colaborări româno-germane, de la scenarii şi filmări, inclusiv locaţiile, regizorii şi actorii şi până la faza de postproducţie. Oraşul Timişoara este o locaţie minunată, cu un amestec arhitectural austro-ungar care se îmbină cu cartierele de blocuri comuniste, zone industriale, râul şi podurile sale (…) Locaţiile noastre (de filmare) reflectă amestecul de vechi şi nou şi include zone urbane pline de graffiti, un sat abandonat, o rafinărie operaţională, şine de cale ferată, şi internet cafe-ul unde tinerele noastre personaje se adună”, potrivit lui Tudor Reu.

Din distribuţie fac parte Anna Schumacher (“That Trip We Took with Dad”), Andi Vasluianu (“Despre oameni şi melci”) şi debutantul Voicu Dumitraş. Seria este regizată de Igor Cobileanski (HBO Europe “Shadows”) şi de Anca Miruna Lăzărescu, după scenariile create de Laurenţiu Rusescu, Daniel Sandu, Ralph Martin şi Steve Bailie.

Culmea ironiei… anul trecut, la începutul lunii august, serverele HBO au fost sparte de hackeri reali, care au furat un scenariu Game of Thrones. Aceștia au mai postat pe internet și noi episoade ale diverselor show-uri tv.