Cele mai noi filme marca Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals, precum şi de la alte studiouri, vor fi disponibile pe platforma de streaming HBO Max, la doar 45 de zile după lansarea în cinematografe.

„HBO Max este o nouă experiență de streaming care oferă tot ce e mai bun în entertainment, filme, seriale originale și titluri pentru copii de la Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals, precum și de la alte studiouri. Suntem încântați să confirmăm că, pe 8 martie, HBO Max va fi disponibil în România ca parte a lansărilor în alte țări din Europa și nu numai”, a declarat Christina Sulebakk, General Manager, HBO Max EMEA.

Cât costă HBO Max

Noul abonament lunar HBO Max va fi 4,99 de euro/lună, însă abonaţii HBO Go existenţi vor avea o reducere de 33% din preţul lunar pe toată durata abonamentului lor. Ei vor plăti un preţ redus, 3,30 de euro/lună.

De asemenea, noii clienţi care se vor abona direct pe HBO Max înainte de 31 martie, vor avea acelaşi preţ lunar, redus la 3,30 de euro/lună, preţ disponibil pe întreaga durată a abonamentului lor.

Tot 3,30 de euro/lună vor plăti şi cei care au un abonament creat direct pe site-ul HBO GO.

Reprezentanţii serviciului au promoţii şi pentru clienţii noi, care vor primi un abonament de 12 luni la preţul de 8 luni. Astfel, după 31 martie, pe lângă abonamentul lunar, va fi introdus şi un abonament anual la preţul de 39,9 euro/an.

Ce filme vezi pe HBO Max

Printre filmele de top Warner Bros. care vor fi disponibile la lansare se află titluri recente precum The Matrix Resurrections, Dune și King Richard. Abonații vor putea urmări noi seriale Max Originals, precum Station Eleven, Peacemaker, sezonul 2 din Raised by Wolves și Sex Lives of College Girls.

Lista serialelor Max Originals europene care vor fi disponibile pe platformă include: Ruxx, Todo Lo Otro, Kamikaze, Lust, The Thaw, The Informant și Garcia! Producțiile non-scripted vor include Expecting Amy, Finding Magic Mike, FBoy Island și Selena + Chef. Printre titlurile pentru copii se numără Teen Titans Go!, The Amazing World of Gumball, Looney Tunes Cartoons și Cocomelon.

HBO Max înseamnă până la 5 profiluri, 3 streamuri simultane şi număr nelimitat de dispozitive înregistrate pentru fiecare abonament. Printre caracteristicile tehnice se regăsesc: sunet 5.1 surround, Dolby Atmos şi anumite titluri disponibile în 4k.

HBO Max va fi disponibil pe principalele dispozitive şi platforme, inclusiv smart TV-uri, pe dispozitive de streaming, console de jocuri, telefoane mobile şi tablete, dar şi online la https://www.hbomax.com. HBO Max va fi disponibil şi prin partenerii autorizaţi (furnizori de servicii CATV, DTH şi IPTV).

Citeşte şi:

De cine este sprijinit AUR: ruta de la preoții din Biserica Ortodoxă către neolegionarism. Camaraderia dintre Simion și Noua Dreaptă

Șapte persoane au murit, azi-dimineață, într-un accident în Iași. O ambulanță care transporta o femeie gravidă, implicată

Record de infectări COVID în pandemie: peste 40.000 de noi cazuri în ultimele 24 de ore. Crește numărul internărilor și cel al pacienților de la ATI

PARTENERI - GSP.RO „Ai fost vreodată bătută la lot?” Răspunsul dureros de sincer dat de Sandra Izbașa: „Preferam să fiu...”

Playtech.ro BOMBĂ! Florin Călinescu, înapoi la Pro TV?! Vestea care dinamitează piața media din România

Observatornews.ro Accidentul cu șapte morţi de la Iaşi. Unul dintre muncitori a avut o presimţire înainte de tragedie: "Aveţi grijă de copii"

HOROSCOP Horoscop 1 februarie 2022. Racii ajung la concluzii complet diferite de cele în care credeau cu tărie acum câteva zile

Știrileprotv.ro Pe unde ar putea trece tancurile rusești dacă Putin ordonă invadarea Ucrainei. E un oraș fantomă

Telekomsport Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! Artista l-a blocat cu ce i-a spus la un moment dat: "Ea nu prea ştia care e treaba"

PUBLICITATE Samsung îți dezvăluie o viziune a viitorului