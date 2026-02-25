Ce înseamnă oferta de la Hidroelectrica în martie 2026

Pentru consumatorii casnici, Hidroelectrica propune oferta Casnic On-Line, disponibilă exclusiv pe platforma online a companiei. Aceasta oferă un preț de 0,40 lei/kWh pentru primele trei luni contractuale, urmat de 0,45 lei/kWh pentru următoarele nouă luni. Oferta este mai competitivă decât cea actuală, care prevede un preț de 0,453 lei/kWh pentru un contract de 12 luni.

În ianuarie 2026, Hidroelectrica a răspuns la întrebarea clienților cu privire la facturile care s-au majorat.

„Avem experiența, forța și capacitatea de a oferi atât industriei românești, cât și consumatorilor casnici prețuri competitive și stabile. Ne consolidăm poziția în rândul marilor consumatori, în special al companiilor cu un consum de peste 10 GWh/an, sprijinind dezvoltarea economiei, și, în același timp, rămânem aproape de români prin oferte clare și avantajoase pentru familii. Ne adresăm responsabil tuturor categoriilor de clienți, de la marile companii la afacerile mai mici și consumatorii casnici”, a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Oferta Hidroelectrica pentru clienții noncasnici

Pentru clienții noncasnici, Hidroelectrica a creat trei oferte adaptate consumului:

  • Online Business Spring: pentru consumatori cu un consum sub 1 GWh/an, contractare prin portalul online, preț 550 de lei/MWh.
  • Business Activ: pentru consumatori cu un consum între 1 și 10 GWh/an, preț de 450 de lei/MWh în primele trei luni și 550 de lei/MWh în următoarele nouă luni.
  • Business Gigant: pentru consumatori cu un consum de minimum 10 GWh/an, preț de 450 de lei/MWh în primele șase luni și 550 de lei/MWh în următoarele șase luni.

Hidroelectrica are 188 de centrale hidroelectrice care produc 6,4 GW

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând 188 de centrale hidro cu o putere totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, cu o capacitate instalată de 108 MW.

În total, Hidroelectrica are peste 1.000.000 de clienți în România, peste 900.000 dintre aceștia fiind consumatori casnici.

Cum te muți la un furnizor mai ieftin: Ghidul pas cu pas ca să nu pierzi niciun leu

Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică în 2026 este surprinzător de simplu, e gratuit și, cel mai important, nu îți taie nimeni curentul în timpul mutării!

Iată ce trebuie să faci ca să treci la un furnizor cu prețuri mai bune:

1. Verifică „buletinul” facturii tale

Înainte de orice, ia ultima factură primită. Uită-te la prețul pentru energia activă (fără tarife de transport și taxe). Acesta este prețul pe care îl poți negocia sau schimba. Dacă cifra de acolo e mai mare decât ce vezi în ofertele de pe piață, e timpul să faci bagajele digitale.

2. Comparatorul ANRE – „Biblia” prețurilor

Nu te lua după reclame, ci intră direct pe site-ul oficial al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Folosește „Comparatorul de tarife”. Introduci zona în care locuiești și consumul tău lunar, iar sistemul îți arată exact cine are cea mai mică ofertă în acest moment.

3. Actele necesare (Le ai deja în telefon!)

Vestea bună este că nu mai trebuie să stai la cozi. Totul se face online. Ai nevoie doar de:

  • Actul de identitate (copie sau poză);
  • Ultima factură de la furnizorul actual (pentru a identifica și codul de client, și codul locului de consum – CLC);
  • Actul de proprietate sau contractul de închiriere.

4. Semnezi noul contract

După ce ai ales furnizorul cel nou, intri pe site-ul lui și încarci documentele. Din momentul în care ai semnat noul contract, acesta are obligația să anunțe vechiul furnizor că pleci.

Atenție! Termenul legal pentru schimbarea furnizorului este de maximum 21 de zile. În acest interval, vei primi energie exact ca înainte, fără nicio întrerupere tehnică.

5. Citirea contorului – Pasul final pentru liniștea ta

În ziua în care se face transferul, este recomandat să transmiți indexul autocitit. Astfel, te asiguri că vechiul furnizor îți emite o factură de decont corectă și că nu plătești de două ori același consum.

