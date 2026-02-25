La cei 58 de ani ai ei, Tania a dezvăluit într-o declarație apărută pe Ce se întâmplă doctore cum are grijă de corpul ei. Ea a spus că nu a renunțat la nici un fel de mâncare și că mănâncă orice, dar în cantități mici. Un alt secret al ei este procesul de fasting, care presupune să nu mănânce timp de 16 sau 18 ore.

„Mănânc orice, dar cantități foarte mici. De foarte multă vreme de când au explodat pe piață informații privind calitatea mâncării, eu cred că suntem ceea ce gândim și ceea ce mâncăm. Dacă gândim frumos și mâncăm lucruri care sunt cât de cât sănătoase, pentru că foarte greu mai găsești ceva pe piață.

Nici cele bio nu sunt prea bio. Fastingul e și el sănătos, ajută celulele să se regenereze. Am destul de des perioade când țin cont 16 sau 18 ore să nu mănânc după care mănânc orice vreau. Cantitatea contează foarte mult și în viață e la fel. Câte puțin din fiecare. Ca și cu viciile, dacă știi să le ții sub control. Așa că nu te arunca peste mâncare așa tare! Nu-mi mai cumpăr mâncare procesată din supermarket de mult”, spune Tania Budi.

În ciuda aspectului său tineresc, Tania Budi a optat pentru o singură intervenție estetică la vârsta de 53 de ani. Aceasta a fost o blefaroplastie, o procedură care îndepărtează excesul de piele din jurul ochilor. Despre rezultatele intervenției, Tania a declarat: „Sunt foarte fericită cu decizia pe care am luat-o de a apela la această intervenție.

Nu sunt adepta intervențiilor care modifică trăsături, dar susțin ideea de proceduri discrete care te ajută să arăți mai bine rămânând totodată tu însăți”. Ea a adăugat: „Rezultatele sunt minunate! Conturul ochilor și pielea fină și fermă arată ca acum 25 de ani. Locul s-a vindecat perfect, cicatricile au dispărut și am privirea mereu fresh, odihnită, chiar dacă uneori nu apuc să dorm cât ar trebui. În plus, machiajul se așază perfect! Sunt extrem de încântată”.