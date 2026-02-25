Harta zonelor lovite de ninsori, viscol și strat nou de zăpadă. Alertă meteo ANM până joi dimineață

Avertizare meteo ANM de ploi, ninsori, strat de zăpadă și viscol pe 25 și 26 februarie 2026

Potrivit ANM, informarea meteo este valabilă între 25 februarie, ora 10.00 și 26 februarie, ora 8.00.

Aceasta vizează precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului.

„Până în dimineața zilei de joi (26 februarie) temporar vor fi precipitații îndeosebi în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. La munte și în Maramureș va ninge, în Transilvania și Moldova vor predomina ninsorile, iar în Dobrogea și Muntenia seara și la începutul nopții vor fi precipitații mixte, apoi va ninge. Izolat se va forma polei sau ghețuș. În Carpații Meridionali și de Curbură, local cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și se va depune strat nou de zăpadă, neuniform cu grosimi în medie de 10…15 cm. Vântul va avea intensificări la munte cu viteze de 70…85 km/h, iar pe creste va sufla tare cu peste 85…90 km/h, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea semnificativ. Temporar intensificări ale vântului vor fi și în estul, sud-vestul și local în centrul țării cu viteze în general de 45…55 km/h”, se arată într-un comunicat al ANM.

Harta județelor lovite de noul episod de vreme severă

Totodată, meteorologii ANM au emis o avertizare de tip cod galben valabilă astăzi, 25 februarie, între orele 10.00 și 20.00.

În Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 70…85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m.

Harta județelor afectate de noul episod de vreme severă. Sursa foto: ANM

De asemenea, miercuri, între aceleași ore, este cod portocaliu la altitudini de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură.

În aceste zone, vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m.

Cod portocaliu de viscol la munte

O altă avertizare cod galben în vigoare miercuri vizează cea mai mare parte a Moldovei, local Transilvania, vestul și sud-vestul Olteniei și nordul Dobrogei.

Aici, vântul va prezenta intensificări cu viteze de 50…70 km/h. Potrivit ANM, un alt cod galben intră în vigoare miercuri seara, la ora 20.00, fiind valabilă până joi, la ora 8.00.

Conform acesteia, în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 70…85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m.

Județele lovite de viscol în următoarele ore: Sursa foto: ANM.

Tot în noaptea de miercuri spre joi va fi cod portocaliu la altitudini de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, unde vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 de metri.

În București, meteorologii anunță ninsori slabe și polei, în seara de 25 februarie 2026.

Prognoza pentru primăvara 2026 în Europa anunță temperaturi peste medie, dar și ninsori târzii și riscuri de îngheț, pe fondul slăbirii fenomenului La Niña și unei încălziri bruște în stratosferă, potrivit centrelor meteorologice europene.

În prognoza pe 4 săptămâni emisă marți de ANM, valabilă până pe 22 martie 2026, meteorologii anunță temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei.