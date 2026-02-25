Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a anunțat primul pas oficial pentru modernizarea stadionului: a fost inițiat proiectul de hotărâre care aprobă detaliile tehnice și financiare ale investiției. Scopul principal este implementarea unor tehnologii moderne care să reducă semnificativ consumul de energie al Cluj Arena.

Proiectul de hotărâre urmează a fi dezbătut şi votat în cadrul şedinţei ordinare de joi a Consiliului Judeţean.

„Continuăm în forţă investiţiile în domeniul energiei verzi, printr-un nou proiect care vizează valorificarea energiei solare, regenerabile, şi reducerea costurilor operaţionale, de funcţionare. Prin intermediul panourilor fotovoltaice instalate şi prin trecerea pe iluminatul LED, inclusiv pe partea de nocturnă, dorim să reducem consumul de energie electrică al stadionului cu cel puţin 40%! În acest fel, judeţul Cluj va beneficia de o infrastructură sportivă modernă, sustenabilă şi eficientă energetic, la nivelul celei din vestul Europei”, a declarat Alin Tişe.

Planul de eficientizare include măsuri concrete pentru reducerea dependenței de rețelele de utilități. Printre cele mai importante intervenții se numără montarea unui sistem fotovoltaic performant, de 1 MW, și transformarea totală a nocturnei. Noua instalație pe bază de LED-uri va asigura un iluminat de nivel european, încadrându-se în standardul de top UEFA „Elite, Level A.

Totodată, întreaga infrastructură de iluminat a parcării, a zonelor de tranzit și a spațiilor adiacente va fi convertită la tehnologia LED. În plus, pentru eficientizarea consumului termic, grupurile sanitare vor fi echipate cu panouri radiante și termostate digitale, permițând un control riguros al temperaturii.

Cu un buget estimat la 68,6 milioane de lei, proiectul va beneficia de finanțare locală și europeană. Consiliul Județean pregătește deja documentația necesară pentru a accesa liniile de finanțare nerambursabile disponibile în prezent pentru infrastructura publică verde.

