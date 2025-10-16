Afaceri de 118 milioane de lei în 2024

Compania High Tech Systems & Software se va închide, potrivit sursei citate.

Decizia de dizolvare a fost luată la 18 septembrie, iar lichidatorul numit este Fast Insolv IPURL, fiind încetate mandatele administratorilor.

High Tech Systems & Software a încheiat anul 2024 cu cifră de afaceri de 118 milioane de lei, în scădere cu 24% față de 2023, și a înregistrat o pierdere netă de aproape 68 de milioane de lei, după profit de 6,5 milioane de lei în 2023.

Datoriile au scăzut de la aproape 130 de milioane de lei în 2023 la 74,5 milioane de lei în 2024.

Pe parcursul anului trecut, firma a avut un număr mediu de 337 de angajați, în scădere cu 35 față de 2023.

Nu se știe ce se va întâmpla cu cei peste 300 de angajați.

Contactați de Economica.net, oficialii AMOFM au spus că nu au primit notificare din partea firmei cu privire la decizia unor eventuale concedieri colective, până pe 14 octombrie 2025.

Reacții și comentarii din piața IT

Angajații și specialiștii din IT au comentat situația pe rețelele sociale:

„Nu înțeleg de ce se tot închid pe bandă”

„S-a pompat în pandemie, 2020-2022, s-au angajat tone de oameni, s-au deschis o grămadă de firme. Apoi, 2023 și 2024, a explodat AI-ul, tot așa, o grămadă de start-up-uri AI, care de fapt toate făceau un wrapper pe chatgpt. Totul susținut de tiparnița de bani, inflație uriașă. Acum se oprește încet robinetul și multe se prăbușesc. Cine a fost chibzuit și a oferit servicii cu adevărat utile rezistă”.

Alți utilizatori au subliniat impactul asupra pieței și a bugetului:

„Oh nu, încă o grămadă de venituri care vor dispărea de la buget… I wonder why?”

„În sfârșit se sparge bula din 2021, bine băieții”

„Acum suntem în faza de curățare a pieței. Până nu ajung ratele de la FED la bottom o să tot vedem firme de genul care dispar. Overall e sănătos pentru piața muncii. Pe de altă parte, cei care sunteți în căutare de job nou, țineți cont că toți colegii disponibilizați vor cere mai puțin ca voi. Părerea mea e că ar trebui să vă mulțumiți încă 1 an sau 2 cu jobul actual și să căutați oportunități cu salarii mai mari abia după”.

Un tânăr absolvent a adăugat: „Anul ăsta am terminat facultatea și nu pot să zic că am rămas cu multe cunoștințe, din vară aceasta mă apucasem sa iau de la 0 web development și să învăț. E frustrant să știu că nu prea mai exista internshipuri ca nu se angajează juniori, nu există bugete”.

Recent, și un inginer care a absolvit facultatea la Cluj, se plângea că piața muncii refuză juniorii.

Iar alte companii de IT recurg la „concedierea mascată” a angajaților.

Alte comentarii au vizat fiscalitatea și instabilitatea pieței IT din România:

„La ce taxe s-au tot băgat, nu mă miră că se închid firme”

„Lipsa predictibilitate și stabilitate financiară, acum urmează consecințele voturilor voastre.”

