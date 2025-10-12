„Nimeni nu caută juniori”

„Cum îți găsești primul job în inginerie când pare că nimeni nu caută juniori? Am terminat în vară Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Cluj-Napoca, iar acum am început masterul în același domeniu. În perioada asta încerc să-mi găsesc primul job în zona de inginerie electronică, telecomunicații sau ceva pe partea de inginerie. Am aplicat cam peste tot pe LinkedIn, eJobs etc., dar deocamdată n-am avut noroc și sincer nu mai știu foarte bine cum să abordez situația”, spune tânărul, pe o platformă de socializare.

Cazul său nu este izolat. Tot mai mulți absolvenți din domenii tehnice, de la IT și electronică, la automatizări și telecomunicații, reclamă faptul că piața muncii „s-a închis” pentru juniori. Companiile caută specialiști cu experiență, iar posturile dedicate debutanților au devenit rare.

„Nu vreau să te descurajez, dar problema cred că e piața muncii, care nu prea e ofertantă în perioada asta. Trimite oricum CV și la firmele de profil care nu fac angajări. Nu știi niciodată”, îl sfătuiește cineva.

„Am luat și vreo 20 de firme la rând și am trimis CV-ul, dar nimic încă”, spune tânărul.

În timp ce unele firme preferă să recruteze direct specialiști, absolvenții ajung să se lovească de un paradox: nu pot fi angajați fără experiență, dar nu pot dobândi experiență fără să fie angajați.

Clujul, considerat în ultimul deceniu un hub tehnologic, trece printr-o perioadă de ajustare. Companiile din IT și telecomunicații își reduc bugetele pentru programe de internship și entry-level.

Iar alte companii recurg la „concedierea mascată” a angajaților.

Soluții pentru absolvenții care vor să-și găsească un loc de muncă

Specialiștii recomandă tinerilor să nu se bazeze exclusiv pe platforme precum LinkedIn sau eJobs, ci să creeze proiecte demonstrative, să obțină certificări tehnice.

Într-o piață a muncii aflată într-o continuă schimbare, absolvenții trebuie să se adapteze rapid, să-și dezvolte abilitățile și să fie informați constant. 

Un CV bine structurat, însoțit de o scrisoare de intenție personalizată, poate face diferența în fața angajatorilor. 

Identificarea jobului potrivit se face eficient prin platforme online, notificări personalizate și filtre relevante. 

De asemenea, autoevaluarea sinceră ajută la conștientizarea punctelor forte și a celor care necesită îmbunătățiri. 

La interviu, atitudinea încrezătoare, prezentarea îngrijită și sinceritatea sunt esențiale.

Pe lângă salariu, tinerii trebuie să ia în calcul și beneficii precum siguranța jobului, oportunitățile de dezvoltare profesională, programul de lucru flexibil și recompensele pentru performanță. 

Piața muncii actuală favorizează candidații adaptabili, bine pregătiți și proactivi.

