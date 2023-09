Clinton a afirmat că Joe Biden a urmărit multe dintre prioritățile administrației Barack Obama, în care ea a fost șefa diplomației, iar actualul lider de la Casa Albă a ocupat postul de vicepreședinte. A menționat „extinderea NATO, înfruntarea agresiunii rusești și gestionarea provocărilor din partea Chinei”.

„Apărarea democrației în Ucraina, extinderea NATO – doar ca o paranteză, păcat, Vladimir, tu ai căutat-o”, a declarat Hillary Clinton, adăugând: „Era un adevărat subiect de discordie. Am spus întotdeauna: «oamenii nu sunt forțați să adere la NATO. Oamenii aleg și doresc să adere la NATO»”.

