Hisense a respectat de mult timp standardele Eurovent pentru aparatele de aer condiționat comerciale, cu puteri cuprinse între 12 kW și 50 kW (12 kW < AC2 < 50 kW). Pe baza acestei fundații solide, compania a obținut acum cu succes certificarea și pentru aparatele de aer condiționat de tip split cu puteri de până la și inclusiv 12 kW (AC1 ≤ 12 kW). Astfel, consumatorii beneficiază de o gamă mai largă de soluții verificate, potrivite atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale.

Certificarea Eurovent este unul dintre cele mai respectate standarde de calitate la nivel global în industria HVAC, confirmând că produsele îndeplinesc cele mai înalte cerințe de eficiență energetică, fiabilitate și sustenabilitate. Odată cu certificarea ambelor categorii, AC1 și AC2, Hisense își consolidează poziția de producător inovator și de încredere.

„Suntem onorați să primim certificarea Eurovent pentru aparatele noastre de aer condiționat split din categoria AC1”, a declarat Sorin Dorobantu, Director Vânzări HVAC România. „Această realizare reflectă dedicarea noastră continuă de a oferi soluții HVAC inovatoare, fiabile și eficiente energetic, adaptate nevoilor pieței europene.”

Procesul de certificare presupune testări independente și o validare riguroasă a performanței. Adăugarea categoriei AC1, alături de categoria AC2 deja existentă, evidențiază investițiile continue ale Hisense în calitate, excelență inginerească și dezvoltarea produselor.

Hisense dorește să mulțumească echipei sale dedicate și clienților fideli pentru sprijinul acordat până acum. Compania își asumă în continuare angajamentul de a furniza produse și servicii excepționale, care respectă și depășesc standardele industriei.

