În ciuda retragerii, peste 30.000 de soldați americani vor rămâne staționați în această țară.

Conform Centrului pentru Date privind Personalul din Apărare al SUA (DMDC), în decembrie 2025, în Germania erau staționați 36.436 de militari americani activi.

„Secretarul Apărării a ordonat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania”, a declarat Sean Parnell, purtătorul de cuvânt-șef al Pentagonului, într-un comunicat oficial.

El a explicat că decizia rezultă dintr-o „analiză aprofundată a poziționării forțelor Departamentului în Europa” și ține cont de „cerințele din teatru și condițiile de pe teren”.

Această mișcare survine pe fondul tensiunilor dintre Germania și SUA, intensificate recent de criticile cancelarului german Friedrich Merz.

Acesta a acuzat administrația americană de lipsa unei strategii clare pentru încheierea conflictului cu Iranul, declarând că SUA sunt „umilite” de regimul de la Teheran.

Președintele american Donald Trump a lansat joi un nou atac la adresa cancelarului german Friedrich Merz.

Reacția a venit la scurt timp după ce liderul de la Berlin încercase să detensioneze relațiile printr-un discurs în care reafirma importanța parteneriatului transatlantic.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua Truth Social, liderul de la Casa Albă i-a transmis cancelarului german o serie de reproșuri.

„Cancelarul Germaniei ar trebui să dedice mai mult timp încheierii războiului cu Rusia-Ucraina (unde a fost total ineficient!) și reparării țării sale distruse, în special din cauza imigrației și energiei, și mai puțin timp intervenției în relațiile cu cei care scapă de amenințarea nucleară a Iranului, făcând astfel lumea, inclusiv Germania, un loc mai sigur”, a notat Donald Trump.

Președintele Donald Trump a reacționat și miercuri, printr-o postare pe Truth Social, afirmând că SUA „analizează și reevaluează” decizia privind trupele din Germania.

Trump amenințase încă din 2020, în primul său mandat, cu reducerea prezenței militare americane în Germania, pe atunci condusă de Angela Merkel.

