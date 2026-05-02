„Nu poți face asta, e un Oscar”

Totul s-a întâmplat pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York, unde Talankin urma să se îmbarce spre Frankfurt. Potrivit coregizorului său, David Borenstein, cineastul avea Oscarul în bagajul de mână, dar a fost oprit de agenții de securitate.

„I-au spus că statueta ar putea fi folosită ca armă”, a povestit Borenstein, potrivit BBC.

În ciuda protestelor echipei, regizorul nu a fost lăsat să urce cu premiul în cabină. Statueta a fost pusă într-o cutie, asigurată cu bandă adezivă și folie cu bule și trimisă în cala avionului.

„Au găsit această cutie subțire și i-au spus să o pună acolo. Toată lumea spunea: «Ăsta e un Oscar, de ce faci asta?»”, a relatat Borenstein pentru BBC.

Situația a escaladat rapid. Producătoarea executivă Robin Hessman a intervenit telefonic și le-a spus oficialilor că nu au voie să facă acest lucru. „Nu puteți face asta”, a insistat ea, în timp ce discuta cu autoritățile aeroportuare, încercând să le explice că Talankin nu vorbește fluent engleza și că ea doar intermediază discuțiile cu securitatea.

Statueta Oscar a dispărut după aterizare

Problemele nu s-au oprit aici. După ce avionul a ajuns în Germania, Oscarul nu mai era de găsit. Compania aeriană Lufthansa a confirmat ulterior că statueta a fost localizată.

„Oscarul se află în siguranță în Frankfurt și este în grija noastră”, au transmis reprezentanții companiei, care au început o anchetă internă.

Aceștia au precizat că sunt în contact direct cu regizorul pentru a-i returna premiul „cât mai repede posibil” și și-au cerut scuze pentru situație.

„Nu i s-ar fi întâmplat lui Leonardo DiCaprio”

Cazul a stârnit controverse și întrebări legate de tratamentul primit de Talankin.

„Ar fi fost tratat la fel dacă era un actor faimos? Sau dacă vorbea fluent engleza?”, a întrebat retoric David Borenstein.

„Asta nu i s-ar fi întâmplat lui Leonardo DiCaprio”, a spus Robin Hessman supărată după ce a povestit că ea a mai călătorit atât cu statuetele de la Oscar, dar și Bafta în bagajul de mână, fără să aibă vreodată probleme.

Filmul care l-a făcut celebru și l-a obligat să plece din Rusia

Documentarul „Domnul Nimeni împotriva lui Putin”, realizat împreună cu Borenstein, care a câștigat premiul Oscar în 2026 la categoria Cel mai bun documentar, arată cum propaganda de război a crescut într-o școală din Rusia după invazia Ucrainei. Talankin, care lucra acolo, a filmat timp de doi ani materiale care au ajuns să fie folosite de autorități în scopuri propagandistice. În cele din urmă, el a decis să expună mecanismele sistemului.

Filmul a fost interzis în Rusia pe mai multe platforme, fiind considerat „extremist”. Din motive de siguranță, regizorul trăiește acum în exil, în Europa.

Statueta Oscar are aproximativ 34 de centimetri înălțime și cântărește aproape 4 kilograme. Deși pare un simplu trofeu, pentru autorități a fost considerată un potențial risc de securitate.

Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Unica.ro
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
GSP.RO
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Avantaje.ro
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Ce compensații trebuie să primească românii care au lucrat de 1 Mai 2026. Prevederea apare în Codul Muncii
Știri România 10:46
Ce compensații trebuie să primească românii care au lucrat de 1 Mai 2026. Prevederea apare în Codul Muncii
Ninsori, ploi torențiale, vijelii și grindină în România. Zonele vizate de avertizarea meteo emisă de ANM
Știri România 10:36
Ninsori, ploi torențiale, vijelii și grindină în România. Zonele vizate de avertizarea meteo emisă de ANM
Marea păcăleală a șoferilor: de ce sunt mai multe accidente vara decât iarna? Luna în care riscul de impact este maxim
Adevarul.ro
Marea păcăleală a șoferilor: de ce sunt mai multe accidente vara decât iarna? Luna în care riscul de impact este maxim
Cristi Manea, replică explozivă pentru Victor Piţurcă, omul care l-a debutat în echipa naţională: „Nu a fost în pielea mea! El nu ştie prin ce-am trecut, alţii s-ar fi retras în locul meu!”
Fanatik.ro
Cristi Manea, replică explozivă pentru Victor Piţurcă, omul care l-a debutat în echipa naţională: „Nu a fost în pielea mea! El nu ştie prin ce-am trecut, alţii s-ar fi retras în locul meu!”
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Financiarul.ro
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Imagini cu Andreea Marin într-o ipostază rară. Vedeta a îmbrăcat o salopetă mulată și s-a afișat fără machiaj
Stiri Mondene 10:40
Imagini cu Andreea Marin într-o ipostază rară. Vedeta a îmbrăcat o salopetă mulată și s-a afișat fără machiaj
Cum se menține Nicoleta Luciu la 45 de ani. Obiceiul pe care îl are: „Mănânc ce vreau o dată pe săptămână”
Stiri Mondene 09:33
Cum se menține Nicoleta Luciu la 45 de ani. Obiceiul pe care îl are: „Mănânc ce vreau o dată pe săptămână”
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Cât costă o plimbare cu Mocănița de la Sovata. Atracția din minivacanța de 1 Mai care i-a cucerit pe turiști
ObservatorNews.ro
Cât costă o plimbare cu Mocănița de la Sovata. Atracția din minivacanța de 1 Mai care i-a cucerit pe turiști
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
GSP.ro
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film internațional
Mediafax.ro
Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film internațional
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
StirileKanalD.ro
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
1 Mai. Care sunt cele mai căutate stațiuni de pe litoral și cum sunt tarifele față de anul trecut?
Mediafax.ro
1 Mai. Care sunt cele mai căutate stațiuni de pe litoral și cum sunt tarifele față de anul trecut?
Un bărbat din Alba a sfârșit spulberat de tren! Cum au arătat ultimele clipe din viața sa și de ce nu ar fi reușit să se salveze
KanalD.ro
Un bărbat din Alba a sfârșit spulberat de tren! Cum au arătat ultimele clipe din viața sa și de ce nu ar fi reușit să se salveze

Takacs Csaba, mentorul lui Kelemen Hunor și unul dintre fondatorii UDMR, a murit strivit de tractor. Reacția lui Kelemen
Politică 01 mai
Takacs Csaba, mentorul lui Kelemen Hunor și unul dintre fondatorii UDMR, a murit strivit de tractor. Reacția lui Kelemen
S-a decis soarta celor 231 de milioane de euro din PNRR pentru pensiile speciale. Cu banii pierduți pe patru jaloane se făceau nouă spitale precum cel al Asociației Dăruiește Viață
Politică 01 mai
S-a decis soarta celor 231 de milioane de euro din PNRR pentru pensiile speciale. Cu banii pierduți pe patru jaloane se făceau nouă spitale precum cel al Asociației Dăruiește Viață
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Atmosferă incendiară la U Craiova – Dinamo! Câte bilete au vândut oltenii: șanse mari de sold-out
Fanatik.ro
Atmosferă incendiară la U Craiova – Dinamo! Câte bilete au vândut oltenii: șanse mari de sold-out
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea