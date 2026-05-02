„Nu poți face asta, e un Oscar”

Totul s-a întâmplat pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York, unde Talankin urma să se îmbarce spre Frankfurt. Potrivit coregizorului său, David Borenstein, cineastul avea Oscarul în bagajul de mână, dar a fost oprit de agenții de securitate.

„I-au spus că statueta ar putea fi folosită ca armă”, a povestit Borenstein, potrivit BBC.

În ciuda protestelor echipei, regizorul nu a fost lăsat să urce cu premiul în cabină. Statueta a fost pusă într-o cutie, asigurată cu bandă adezivă și folie cu bule și trimisă în cala avionului.

„Au găsit această cutie subțire și i-au spus să o pună acolo. Toată lumea spunea: «Ăsta e un Oscar, de ce faci asta?»”, a relatat Borenstein pentru BBC.

Situația a escaladat rapid. Producătoarea executivă Robin Hessman a intervenit telefonic și le-a spus oficialilor că nu au voie să facă acest lucru. „Nu puteți face asta”, a insistat ea, în timp ce discuta cu autoritățile aeroportuare, încercând să le explice că Talankin nu vorbește fluent engleza și că ea doar intermediază discuțiile cu securitatea.

Statueta Oscar a dispărut după aterizare

Problemele nu s-au oprit aici. După ce avionul a ajuns în Germania, Oscarul nu mai era de găsit. Compania aeriană Lufthansa a confirmat ulterior că statueta a fost localizată.

„Oscarul se află în siguranță în Frankfurt și este în grija noastră”, au transmis reprezentanții companiei, care au început o anchetă internă.

Aceștia au precizat că sunt în contact direct cu regizorul pentru a-i returna premiul „cât mai repede posibil” și și-au cerut scuze pentru situație.

„Nu i s-ar fi întâmplat lui Leonardo DiCaprio”

Cazul a stârnit controverse și întrebări legate de tratamentul primit de Talankin.

„Ar fi fost tratat la fel dacă era un actor faimos? Sau dacă vorbea fluent engleza?”, a întrebat retoric David Borenstein.

„Asta nu i s-ar fi întâmplat lui Leonardo DiCaprio”, a spus Robin Hessman supărată după ce a povestit că ea a mai călătorit atât cu statuetele de la Oscar, dar și Bafta în bagajul de mână, fără să aibă vreodată probleme.

Filmul care l-a făcut celebru și l-a obligat să plece din Rusia

Documentarul „Domnul Nimeni împotriva lui Putin”, realizat împreună cu Borenstein, care a câștigat premiul Oscar în 2026 la categoria Cel mai bun documentar, arată cum propaganda de război a crescut într-o școală din Rusia după invazia Ucrainei. Talankin, care lucra acolo, a filmat timp de doi ani materiale care au ajuns să fie folosite de autorități în scopuri propagandistice. În cele din urmă, el a decis să expună mecanismele sistemului.

Filmul a fost interzis în Rusia pe mai multe platforme, fiind considerat „extremist”. Din motive de siguranță, regizorul trăiește acum în exil, în Europa.

Statueta Oscar are aproximativ 34 de centimetri înălțime și cântărește aproape 4 kilograme. Deși pare un simplu trofeu, pentru autorități a fost considerată un potențial risc de securitate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE