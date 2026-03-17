Modelele electrice anulate

Stagnarea cererii de vehicule electrice în SUA și concurența din partea producătorilor chinezi au fost printre principalele motive invocate de Honda pentru renunțarea la cele trei modele electrice.

Costurile deciziei sunt dramatice: Honda anticipează o pierdere istorică de până la 15,7 miliarde de dolari, echivalentul a 13,6 miliardev de euro.

Printre vehiculele afectate se numără SUV-ul Honda 0, sedanul Honda 0 și mult anticipatul Acura RSX, marca premium destinată în principal pieței americane.

SUV-ul Honda 0 fusese prezentat ca prototip în ianuarie 2025, la CES din Las Vegas, iar toate cele trei modele erau planificate să fie produse pe teritoriul SUA.

Într-un comunicat oficial, Honda a explicat: „Honda a concluzionat că începerea producției și vânzărilor acestor trei modele în mediul de afaceri actual, în care cererea de vehicule electrice scade semnificativ, ar duce la pierderi suplimentare pe termen lung.”

Tendințe în industrie

Renunțarea Honda la modelele electrice nu este un caz izolat. Industria auto traversează o etapă de reevaluare a e-mobilității.

Lamborghini a abandonat planurile pentru modelul sport electric Lanzador, iar Genesis, marca de lux a Hyundai, revine la motoarele cu combustie internă și hibride, potrivit declarațiilor directorului de dezvoltare Manfred Harrer.

Porsche, la rândul său, a ajustat obiectivele privind electrificarea. Compania germană a redus ambițiile de a avea 80% modele complet electrice până în 2022. Modelele actuale, cum ar fi Panamera și Cayenne, vor rămâne disponibile cu motoare cu ardere internă și hibrid plug-in până în 2030.

Lansarea unui nou SUV electric a fost înlocuită cu variante hibrid plug-in și motoare cu combustie internă.

„Creșterea semnificativ mai lentă a cererii de vehicule exclusiv electrice cu baterii” acesta este motivul citat de Porsche pentru amânarea proiectelor electrice.

Honda își regândește strategia

În timp ce renunțarea la cele trei modele electrice a fost un pas dificil, Honda își redirecționează resursele spre tehnologii hibride și piețe emergente.

Compania a anunțat o extindere globală a afacerii cu vehicule hibride, cu focus pe regiuni precum India și Asia de Sud-Est, unde creșterea economică este accelerată.

Costurile fixe vor fi reduse, iar strategia de electrificare va fi ajustată în funcție de cerințele pieței. Honda subliniază că abordarea sa va rămâne „flexibilă și cu o perspectivă pe termen lung, ținând întotdeauna cont de profitabilitate”.

