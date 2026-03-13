Aceasta vine pe fondul unei cereri mai slabe decât se aștepta pentru această tehnologie, care afectează grav producătorii auto.

Fără subvenții, mașinile electrice sunt scumpe

Sub președinția lui Donald Trump, Washingtonul a pus capăt subvențiilor guvernamentale pentru vehiculele electrice, ceea ce le-a făcut automat mai scumpe. Astfel, consumatorii nu mai au motive să le cumpere, mai ales că au în continuare probleme cu autonomia și stațiile de încărcare.

Mai departe, acest lucru a forțat companii precum Ford și Stellantis să își regândească strategiile, anunțând propriile deprecieri substanțiale.

De asemenea, probleme similare a consemnat și constructorul german Mercedes, care acum va realiza mașinile electrice compacte pe o platformă Geely, iar Volkswagen anunță 50.000 de noi concedieri.

Anularea lansării de noi modele

Honda, al doilea mare producător auto din Japonia, a anunțat că pierderea de 15,7 miliarde de dolari vine din anularea a trei modele electrice planificate pentru a fi produse în SUA.

Deși analiștii se așteptau la pierderi suplimentare legate de vehiculele electrice la Honda, amploarea a fost o surpriză, a declarat Julie Boote, analist auto la Pelham Smithers Associates.

„Principala surpriză a fost faptul că programul de producție din SUA a fost anulat, și nu doar redus. Honda avea un plan de expansiune foarte ambițios în domeniul vehiculelor electrice, care a fost grav afectat de schimbările din mediul de piață”, a spus Boote.

Scădere bruscă a cererii în SUA și China

Directorul executiv Toshihiro Mibe a declarat într-o conferință de presă că cererea de vehicule electrice a scăzut brusc, făcând „foarte dificilă” menținerea profitabilității.

Honda înregistrează, de asemenea, probleme și în China, ceea ce a sus la o depreciere a valorii sale din statul asiatic. Companiile străine precum Honda sau Volkswagen au dificultăți în a concura cu mașinile avansate, bazate pe software, ale rivalilor săi, precum BYD sau Geely, în vreme ce grupuri ca Renault sau Stellantis s-au retras de tot din această țară.

Honda a declarat că se așteaptă acum la pierderi de până la 3,6 miliarde de dolari în anul financiar care se încheie la sfârșitul lunii martie, comparativ cu previziunea anterioară de profit de 3,4 miliarde de dolari.

Aceasta ar fi prima pierdere anuală de la listarea pe bursă în 1957, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Acțiunile Honda listate în SUA au scăzut cu aproximativ 8% după anunț.

Pierderi dureroase pentru toți producătorii clasici

Mai mulți producători auto globali au înregistrat pierderi dureroase, pe măsură ce și-au redus ambițiile în materie de vehicule electrice în ultimele luni.

Cheltuiala Honda aduce totalul industriei la aproximativ 67 de miliarde de dolari.

General Motors a anunțat că va înregistra o pierdere de 7,6 miliarde de dolari, în timp ce Stellantis a semnalat 25 de miliarde de dolari, iar Ford 19 miliarde de dolari.

Pe lângă piețele sale principale din Japonia și SUA, Honda a declarat că își va consolida gama de modele și competitivitatea costurilor în India, unde vede potențial de expansiune.

Atracția Indiei

Sub presiunea rivalilor chinezi, producătorii auto japonezi s-au concentrat din ce în ce mai mult pe India, o piață unde – la fel ca în SUA – producătorii auto chinezi sunt practic excluși.

Cel mai mare producător auto din India este Suzuki, al treilea producător japonez ca producție, care are o companie mixtă cu producătorul indian Maruti.

Alți producători japonezi mai mici, precum Nissan, Mazda și Subaru au la rândul lor dificultăți din cauza tarifelor lui Trump, în vreme ce Isuzu o duce mai bine datorită concentrării pe vehicule comerciale.

