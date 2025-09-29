Compania intenționează să producă aproximativ 600.000 de cipuri 910C Ascend anul viitor, aproximativ dublu față de nivelul din acest an, conform unor persoane familiarizate cu acest subiect, care au solicitat anonimatul.

Sub semnul sancțiunilor

Huawei a avut dificultăți în a lansa aceste produse pe piață în cea mai mare parte a anului 2025 din cauza sancțiunilor impuse de SUA.

În ansamblu, compania va crește producția pentru linia sa de produse Ascend în 2026 la până la 1,6 milioane de matrițe, au spus persoanele.

Dacă Huawei va reuși să atingă aceste obiective, ar reprezenta un pas înainte pentru cea mai bună speranță a Chinei de a se elibera de cipurile străine.

Progrese la SMIC

Acest lucru sugerează că Huawei și principalul său partener, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), au găsit o modalitate de a elimina unele dintre obstacolele care au împiedicat activitatea sa în domeniul inteligenței artificiale și obiectivele de autonomie ale Beijingului.

Companiile chineze, de la Alibaba la DeepSeek, au nevoie de milioane de cipuri AI pentru a dezvolta și opera servicii de inteligență artificială. Se estimează că numai Nvidia a vândut un milion de cipuri H20 în 2024.

În septembrie, Huawei a făcut un pas neobișnuit, dezvăluind public viziunea sa pe trei ani pentru a eroda dominația Nvidia. Aceasta a fost o ruptură de tradiție pentru companie, care până acum a preferat să-și păstreze secretele planurile și capacitățile.

Președintele rotativ Eric Xu a prezentat o serie de cipuri Ascend — 950, 960 și 970 — care urmează să fie lansate în etape până în 2028.

Acestea sunt evoluția naturală a seriei 910, veche de ani de zile, care rămâne pentru moment sursa principală de venituri a Huawei, au spus sursele.

Val de producători chinezi de cipuri

Huawei conduce un val de companii chineze producătoare de cipuri care se întrec în dezvoltarea de acceleratoare, în timp ce Nvidia rămâne în mare parte exclusă de pe piață din cauza controalelor guvernamentale.

Beijingul a blocat sau descurajat utilizarea produselor chinezești din motive de securitate.

Co-fondatorul Nvidia, Jensen Huang, a încercat să-i asigure pe chinezi de siguranța produselor sale, dar nu este clar când — sau dacă — acest lucru se va întâmpla.

Compania a declarat în cea mai recentă raportare financiară că nu a înregistrat nicio vânzare a modelului H20 – un model adaptat pentru China – în ultimul trimestru.

Chinezii vor triplarea producției, dar sunt vise

Deși au existat rapoarte conform cărora companiile chineze încearcă să-și tripleze producția totală de semiconductori anul viitor, acest obiectiv este nerealist, au spus sursele.

Una dintre probleme este că randamentul producției, sau procentul de cipuri care pot fi utilizate odată ce ies de pe linia de asamblare, este dezamăgitor.

Actualul procesor AI de top al Huawei combină două matrițe pentru a face un singur cip – o realizare avansată în materie de ambalare care, în teorie, face produsul mai puternic.

Dar procesul este dificil și explică parțial deficitul persistent de aprovizionare care a permis rivalilor precum Cambricon Technologies Corp. să compenseze deficitul, au spus sursele.

Creșterea producției

Dar Huawei a reușit să îmbunătățească semnificativ producția în timpul verii, au adăugat sursele.

În ultimul an, au apărut semne că firmele chineze, inclusiv Shanghai Micro Electronics Equipment, fac progrese importante în tehnologia echipamentelor.

Huawei intenționează acum să introducă un cip care să urmeze modelul 910C – denumit inițial 910D de către industrie – la sfârșitul anului 2026, au spus sursele.

Compania vizează 100.000 de unități ale noului chipset, care are un design mai radical, care înglobează patru matrițe într-un singur chipset.

Huawei a anunțat luna aceasta că vizează lansarea la sfârșitul anului 2026 a unui cip pe care îl numește 950DT.
În total, Huawei va distribui aproximativ 1,6 milioane de matrițe pentru două tipuri de cipuri anul viitor, față de până la 1 milion de matrițe în 2025, au spus sursele.

Huawei a anunțat clienții la începutul acestui an că este gata să vândă 200.000 de Ascend 910C până la sfârșitul anului, în plus față de aproximativ 100.000 de unități rezervate pentru propria unitate de cloud computing și, potențial, pentru unele proiecte legate de stat, au spus sursele.

Mult în urma Nvidia

Deocamdată, cipurile AI ale Huawei sunt inferioare celor ale Nvidia în ceea ce privește performanța unui singur cip.

Viitorul Ascend 950 poate oferi doar 6% din performanța supercipului VR200 de nouă generație al Nvidia, estimează Bernstein.

Până în prezent, principalii clienți ai Huawei, inclusiv Alibaba și Tencent, au utilizat în mare parte cele mai bune semiconductoare ale sale doar pentru inferență sau pentru rularea modelelor AI.

China a acuzat recent că Nvidia de practici anticoncurențiale.

Cu două generații în urmă

Cu ajutorul SMIC, Huawei poate produce matrițe folosind tehnologia de 7 nanometri. Matrițele pentru linia de produse 910 sunt fabricate cu o versiune îmbunătățită a tehnicii SMIC de 7 nm.

În comparație, cele mai recente GPU-uri cu arhitectură Blackwell ale Nvidia sunt produse la noduri de 4 nm de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. — fiind cu aproximativ două generații mai avansate.

Conectarea a mii de cipuri

Luna aceasta, Xu a prezentat o serie de soluții pentru această limită tehnologică: forță brută, rețea și sprijin politic.

O tehnică pe care a prezentat-o permite Huawei să conecteze până la 15.488 dintre cipurile sale AI marca Ascend folosind protocolul de interconectare UnifiedBus dezvoltat intern, o nouă tehnologie prezentată oficial în aceeași zi.

Nvidia este cea mai valoroasă companie din lume și prima care a depășit o capitalizare de 4.000 de miliarde de dolari.

