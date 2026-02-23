„Eu rămân consecvent: Ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua. Ilfovul nu cere privilegii. Cere corectitudine, echilibru și respect într-un parteneriat real București-Ilfov. Transportul metropolitan nu e un moft și nici «pomană». Nu pot să tac după ultimele declarații ale primarului general al Capitalei. Săptămâna trecută, la întâlnirea cu liderii grupurilor politice din Consiliul General, acesta s-a plâns că Ilfovul «primește bani» de la București pentru transportul metropolitan (cu referire la cele 230 de milioane cheltuieli STB) și a aruncat vina pe «vremurile» și «complicitatea» actualului președinte al României, Nicușor Dan, fost primar general al Capitalei”, a scris Thuma pe Facebook.

El a adăugat că transportul metropolitan este o necesitate pentru București și Ilfov, iar spre deosebire de președintele Nicușor Dan, „actualul primar general se preface că nu înțelege ce se întâmplă în teren” și „fără soluții metropolitane, Bucureștiul se blochează, iar Ilfovul plătește costul real al extinderii Capitalei”.

De aceea, Consiliul Județean Ilfov a trimis o adresă către autoritățile competente – Ministerul Finanțelor, Guvernul României și Primăria Generală a Capitalei – prin care cerem un lucru legitim și de bun-simț: 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului București să fie repartizat județului Ilfov. Hubert Thuma:

El susține că „argumentele sunt puternice și simplu de înțeles de orice om de bună credință”. „În acte, în Ilfov, suntem 540.000. În realitate, depășim un milion de locuitori. Oameni care au nevoie de drumuri, școli, spitale, apă și canal, transport public și servicii sociale. Și mai e un adevăr pe care nu-l putem cosmetiza: Multe companii operează efectiv în Ilfov, dar au sediile în București, iar banii se contabilizează acolo”, a punctat Thuma.

„Și mai spun ceva, foarte direct, dacă administrația actuală a Bucureștiului continuă să trateze Ilfovul ca pe o zonă «bună doar să preia problemele» – gunoi, trafic, presiune urbană – atunci Ilfovul va fi obligat să ia măsuri ferme pentru a-și proteja comunitățile. După episodul gunoaielor, iau în calcul inclusiv măsura de a sista eliberarea autorizațiilor de construire în Ilfov, până când relația București-Ilfov se așază corect financiar și administrativ”, a afirmat Thuma.

El a precizat că premierul Bolojan i-a promis o discuție cu el și cu Ciprian Ciucu, care însă nu a mai avut loc.

Hubert Thuma este un lider foarte influent în PNL, dar până în 2026 a preferat să stea în umbră și să nu comenteze deciziile partidului. Însă în acest an a decis să vorbească. Prima dată pe 9 ianuarie, când a acuzat Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale. Apoi, pe 26 ianuarie, și-a intensificat atacurile și a scos un video vechi cu Bolojan. Iar acum a recunoscut pentru prima dată că el dă direcția în PNL și ia deciziile importante: a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la Președinție în 2024, dar Bolojan l-a refuzat și i-a recomandat pe Geoană sau Lasconi.

