Cei doi s-au căsătorit în 1996 şi au doi copii, Oscar, 23 de ani, şi Ava, 18 ani.



Într-o declaraţie acordată revistei People, cuplul a declarat „Am fost binecuvântaţi să împărtăşim aproape trei decenii împreună ca soţ şi soţie într-o căsnicie minunată şi plină de iubire. Călătoria noastră se schimbă acum şi am decis să ne despărţim pentru a ne urma creşterea individuală. Familia noastră a fost şi va fi întotdeauna cea mai mare prioritate a noastră. Ne asumăm acest următor capitol cu recunoştinţă, dragoste şi bunătate. Apreciem foarte mult înţelegerea voastă. de a ne respecta intimitatea în timp ce familia noastră navighează în această tranziţie în vieţile noastre.”



Declaraţia a fost semnată de „Deb şi Hugh Jackman”, cu menţiunea: „Aceasta este singura declaraţie pe care o va face oricare dintre noi.”



Cuplul şi-a sărbătorit cea de-a 27-a aniversare a căsătoriei în aprilie. S-au cunoscut în timp ce jucau împreună în rolul unui psiholog de închisoare şi al unui deţinut cu leziuni cerebrale în serialul de televiziune australian Correlli, în 1995.

Furness a jucat cel mai recent rolul lui Jill Bailey alături de Eric Bana în thrillerul australian Force of Nature: Seceta 2, al scriitorului şi regizorului Robert Connolly.



Jackman este cunoscut pentru că l-a interpretat pe Wolverine în franciza X-Men şi a mai jucat pe ecran în The Greatest Showman şi Les Miserables. Printre rolurile sale pe scenă se numără The Music Man pe Broadway.



În 2000, cuplul l-a adoptat pe Oscar Maximilian, acum în vârstă de 23 de ani. Cinci ani mai târziu, au adoptat-o pe fiica Ava Eliot, acum în vârstă de 18 ani.



Într-un interviu acordat în februarie pentru Smooth Radio, Jackman a fost întrebat despre cum este să aibă o căsnicie de lungă durată.

„Cred că onestitatea, intimitatea şi timpul liber [sunt secretul unei căsnicii lungi şi fericite]. Nu poţi să presupui că lucrurile vor merge bine. Trebuie să-ţi faci timp”, spunea el.



Într-un interviu acordat în 2017 pentru promovarea filmului The Greatest Showman, el a descris-o pe Deborra-Lee ca fiind „cea mai bună prietenă” a sa şi principala sursă de sprijin în carieră şi în viaţa personală.

