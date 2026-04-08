Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme de sănătate care s-au agravat în ultimele luni.

Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, tehnicianul care a adunat 35 de trofee impresionante de-a lungul carierei, va fi depus joi, 9 aprilie, la Arena Națională, pentru ca toți cei care l-au admirat să îi poată aduce un ultim omagiu, potrivit fanatik.ro.

Ceremoniile funerare vor debuta cu o slujbă programată vineri, 10 aprilie, la Biserica Sfântul Elefterie, urmând ca marele antrenor să fie înmormântat la Cimitirul Bellu, în cadrul unui eveniment privat, rezervat exclusiv familiei.

Cavoul său, amplasat pe aleea principală a cimitirului, a fost pregătit cu mai bine de un deceniu în urmă de însuși Lucescu.

Ultimele zile ale lui „Il Luce”

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a deteriorat în ultimele săptămâni.

Pe 29 martie, tehnicianul a fost transportat de urgență la spital, după ce a leșinat în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, chiar înaintea unui meci amical cu Slovacia.

Medicii au descoperit o tulburare majoră de ritm cardiac și i-au montat un defibrilator. Însă, vineri, pe 3 aprilie, cu doar câteva zile înainte de externare, inima sa a suferit un infarct miocardic acut.

Starea sa s-a agravat rapid, iar eforturile medicilor nu au mai fost suficiente.

Mircea Lucescu, o carieră legendară

Născut pe 29 iulie 1945, la București, Mircea Lucescu a fost o figură emblematică a fotbalului românesc și mondial.

Ca jucător, a câștigat șapte titluri naționale cu Dinamo București și a jucat 64 de meciuri pentru echipa națională, fiind căpitan la Campionatul Mondial din Mexic, în 1970. Ulterior, a devenit unul dintre cei mai respectați antrenori din lume.

La Corvinul Hunedoara, a format o generație remarcabilă de jucători, printre care Ioan Andone, Mircea Rednic și Dorin Mateuț. A continuat să scrie istorie câștigând titluri naționale cu Dinamo București (1990) și Rapid București (1999).

În cariera internațională, a antrenat cluburi de prestigiu precum Inter Milano, unde l-a avut sub comandă pe legendarul Ronaldo Nazário, și Galatasaray, alături de care a cucerit Supercupa Europei în 2000, în fața lui Real Madrid.

Cea mai notabilă perioadă a carierei sale a fost la cârma echipei Șahtior Donețk. În cei 12 ani petrecuți acolo, a câștigat opt titluri de campion al Ucrainei și a adus clubului primul său trofeu european, Cupa UEFA, în 2009, după o finală spectaculoasă împotriva celor de la Werder Bremen, disputată la Istanbul.

„Il Luce” rămâne al doilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului mondial, la egalitate cu Pep Guardiola, având un palmares impresionant de 35 de trofee majore.

La vârsta de 80 de ani și 240 de zile, Lucescu a stabilit un record mondial, devenind cel mai vârstnic selecționer care a condus o echipă într-un meci oficial.

Mircea Lucescu și-a pregătit locul de veci cu un deceniu înainte

Mircea Lucescu și-a asigurat un loc de veci în Cimitirul Bellu cu peste zece ani în urmă. Poziționat chiar pe aleea principală, în apropierea unor mari personalități precum Mihai Eminescu, Maria Tănase și Alexandru Macedonski, acest loc evidențiază respectul de care s-a bucurat marele antrenor.

Cimitirul Bellu, fondat în 1858, este un simbol al istoriei și culturii românești, fiind inclus pe Lista Monumentelor Istorice din 2010.

Impactul lui Mircea Lucescu asupra fotbalului rămâne incontestabil. De la cariera de jucător strălucit până la performanțele remarcabile ca antrenor, viața sa a fost dedicată sportului.

Moștenirea sa va dăinui nu doar prin trofeele câștigate, ci și prin influența pe care a avut-o asupra generațiilor de jucători și antrenori.

