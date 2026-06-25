Fondată în 1873, Stoll a fost considerată una dintre companiile de referință la nivel mondial în domeniul mașinilor de tricotat plat, fiind recunoscută pentru tehnologia „knit and wear”, care integra mai multe etape ale producției textile.

În 2020, Hessian Karl Mayer Group a achiziționat compania.

În ultimii ani, compania a intrat sub presiuni economice puternice, iar în octombrie 2025 fabrica din Reutlingen a fost închisă, iar aproximativ 270 de angajați au fost concediați.

„STOLL este o companie cu o tradiție îndelungată. Tocmai de aceea regretăm profund că nu am reușit să ducem afacerea cu succes spre viitor. Nu a fost posibil să găsim un investitor care să continue producția la sediul principal din Reutlingen, cu cei 280 de angajați ai săi”, a declarat Oliver Mathews, președintele unității de afaceri STOLL, anul trecut.

Asta din cauza presiunilor economice, inclusiv a concurenței ieftine din China.

Înainte de închidere, doar un număr restrâns de angajați a mai rămas pentru gestionarea garanțiilor și pieselor de schimb.

Grupul Karl Mayer a semnat un acord pentru transferul unor active selectate ale fostei unități Stoll către compania chineză Ningbo Cixing Co. Ltd., parte a Grupului Cixing.

Tranzacția include marca Stoll, stocuri, echipamente tehnologice, dar și active precum patente și software.

De asemenea, o parte din proprietățile fostului sediu din Reutlingen ar fi inclusă în acord

Deși este neclar ce vor face chinezii cu activele cumpărate, presa locală notează că grupul chinez ar fi înființat deja noi companii pentru posibile activități viitoare pe amplasamentul fostei fabrici.

În același timp, serviciile de întreținere și piese de schimb pentru utilajele existente vor fi preluate de noul proprietar.

Stoll a fost înființată inițial în Riedlingen și mutată ulterior în Reutlingen, în 1878, unde a devenit un simbol al ingineriei germane în industria textilă.

Și o companie de transport, care avea 8.000 de angajați, din Germania, și-a declarat falimentul.

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