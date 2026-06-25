Venezuela, țara extremelor contradictorii

Cu o infrastructură prăbușită din cauza lipsei investițiilor și a corupției generalizate, ea s-a arătat lumii la începutul anului, când forțele speciale ale SUA l-au arestat pe președintele Nicolas Maduro.

Locul este unul al extremelor contradictorii. În ianuarie, politrucii rămași la conducere au vorbit despre o renaștere economică, impulsionată de promisiunile americane de a „dezlănțui prosperitatea” prin preluarea controlului asupra industriei petroliere, cu un imens potențial de business.

Însă între cei binecuvântați și cei blestemați există un abis uriaș în care aproape toți ceilalți venezueleni — profesori, medici, muncitori, ingineri, vânzători ambulanți — își petrec zilele scotocind printre dărâmăturile unei economii devastate.

Pentru acest sector larg al populației, intervenția americană a schimbat puțin până acum și oferă doar o perspectivă slabă asupra unui viitor mai bun.

8.000.000 de venezueleni au fugit din țară

Aproape opt milioane de venezueleni au fugit pe parcursul celor 12 ani de putere a lui Maduro, iar foarte puțini au văzut suficientă speranță în succesoarea sa, vicepreședinta Delcy Rodriguez, încât să dorească să se întoarcă.

Venezuela, situată în nordul Americii de Sud, are o suprafață de 912.050 km², fiind de patru ori mai întinsă decât România. Are 28.300.854 de locuitori, capitala sa este Caracas, iar moneda sa este bolivarul. Statisticile oficiale consideră că este a 68-a economie a lumii după PIB.

Venezuela . Foto: Shutterstock

Datoria sa publică în 2017 a fost de 26,663 miliarde EUR , reprezentând 133,61% din PIB, plasând-o printre țările cu cele mai mari raporturi datorie-PIB din lume.

Datoria pe cap de locuitor este de 872 EUR. România are aproape 12.000 EUR, dar infrastructura, investițiile și PIB-ul (20.000 EUR) sunt la niveluri care permit încă susținerea acesteia.

PIB-ul pe cap de locuitor este un indicator foarte bun al nivelului de trai, iar în cazul Venezuelei, în 2024, acesta era de 3.911 EUR, plasând-o pe locul 126 în lume.

Salariul unui profesor e de câțiva dolari pe lună

Locuitorii săi au un nivel de trai foarte scăzut în comparație cu cele 196 de țări din clasamentul PIB-ului pe cap de locuitor. În ceea ce privește Indicele Dezvoltării Umane sau IDU, care este întocmit de Națiunile Unite pentru a măsura progresul unei țări și, în cele din urmă, ne arată nivelul de trai al locuitorilor acesteia, acesta indică faptul că venezuelenii au o calitate a vieții slabă .

Dincolo de cifre sunt însă oamenii. După capturarea dictatorului Maduro au fost eliberați sute de prizonieri politici, mulți dintre ei slăbiți și traumatizați după ani de condiții mizerabile în închisori insalubre.

Majoritatea se tem să vorbească despre suferințele lor, de teamă că guvernul, care în esență nu s-a schimbat, se va întoarce după ei. Alte sute rămân în continuare închiși. Însă între cei binecuvântați și cei blestemați există un abis uriaș în care aproape toți ceilalți venezueleni — profesori, medici, zidari, vânzători ambulanți — își petrec zilele scotocind printre dărâmăturile unei economii devastate.

Pentru acest sector larg al populației, intervenția americană a schimbat puțin până acum și oferă doar o perspectivă slabă asupra unui viitor mai bun.

Salariul unui profesor a ajuns la câțiva dolari pe lună, dar există milioane de cetățeni care nu câștigă nimic și-și vând lucrurile de prin casă. Studii independente arată că, doar pentru alimente, o familie venezueleană de cinci persoane ar avea nevoie, în general, de 610 dolari pe lună.

Presa locală speră ca Statele Unite să transforme Venezuela în fabrica lor pentru războiul comercial cu China. Asta ar fi un pas înainte pentru noi locuri de muncă, fie ele și ieftine.

Guvernul președintelui Donald Trump afirmă repetat că a început să trimită milioane de dolari proveniți din vânzările de petrol venezuelean către guvernul de la Caracas și că urma să „se asigure că aceste fonduri sunt cheltuite în mod transparent și în beneficiul poporului venezuelean”.

Cine are 183 de miliarde de dolari pentru reconstrucție

Cu toate acestea, doar reconstrucția industriei petroliere ar putea costa 183 de miliarde de dolari și ar putea dura mai mult de un deceniu, potrivit analiștilor de la Rystad Energy, o companie norvegiană de cercetare, iar chiar și atunci țara ar produce mai puțin decât în perioada de apogeu din anii 1990.

Valoarea monedei venezuelene, bolivarul, a continuat să scadă de când Maduro a fost înlăturat de la putere, înregistrând o prăbușire de cel puțin 36 la sută din ianuarie, ceea ce plasează salariul minim lunar la nivelul uluitor de 27 de cenți de dolar.

Deși Statele Unite au intervenit în economia venezueleană, nu au făcut-o în măsura necesară pentru a consolida rezervele valutare în numerar ale băncii centrale, așa cum au procedat recent în cazul Argentinei.

Conform unui studiu rar despre sărăcia din țară realizat de Universitatea Catolică Andrés Bello în 2024, trei sferturi din populație nu dispuneau de venituri suficiente pentru a-și satisface nevoile zilnice, iar mai mult de jumătate suferea de ceea ce studiul numea „sărăcie multidimensională”, care depășește sfera veniturilor și include educația, locuința și locul de muncă.

Într-un studiu al aceleiași universități realizat cu un deceniu în urmă, cam în momentul în care Maduro a preluat puterea de la predecesorul său, Hugo Chávez, ambele cifre erau cu aproximativ 50 la sută mai mici. Acum peste 9,3 milioane de venezueleni se confruntă cu o situație de insecuritate alimentară de la moderată la gravă: o treime din populație.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, 7 milioane de venezuelani au nevoie de asistență umanitară urgentă. Programul Alimentar Mondial (WFP) raportează că 59% dintre gospodăriile din Venezuela nu dispun de venituri suficiente pentru a cumpăra alimente în cantitate suficientă și că venezuelenii au pierdut în medie 11 kilograme începând din 2017.

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