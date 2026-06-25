Valentin Sanfira pare să fi început un nou capitol în viața personală după despărțirea de Codruța Filip. Artistul a fost surprins tot mai des în compania unei tinere antreprenoare din județul Teleorman, iar imaginile apărute în mediul online au stârnit numeroase reacții din partea fanilor, potrivit cancan.ro.

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Valentin Sanfira pare să fi găsit din nou fericirea

După despărțirea de Codruța Filip, Valentin Sanfira pare să-și fi refăcut viața sentimentală. În ultima perioadă, artistul a fost văzut tot mai des în compania unei tinere antreprenoare din județul Teleorman, iar relația dintre cei doi pare să evolueze.

Bruneta este o prezență constantă în viața cântărețului și îl însoțește frecvent atât în timpul liber, cât și la diferite evenimente.

Vacanță împreună în Thailanda

Cei doi au petrecut recent și o vacanță în Thailanda, unde s-au bucurat de câteva zile de relaxare departe de agitația cotidiană. Imaginile și aparițiile lor din ultima perioadă au alimentat speculațiile potrivit cărora relația ar deveni tot mai serioasă.

Imagini alături de presupusa iubită și de familia acesteia

O filmare distribuită pe rețelele de socializare îl surprinde pe Valentin Sanfira într-un cadru relaxat, cântând în curtea unei locuințe, înconjurat de apropiați. Artistul apare îmbrăcat lejer, într-o cămașă bleu și pantaloni albi, iar atmosfera este una destinsă.

Alături de el se află și cea care i-ar fi parteneră, care a ales o rochie casual în nuanțe de albastru și apare zâmbitoare pe tot parcursul momentului. La întâlnire este prezent și tatăl tinerei, semn că artistul pare să se apropie și de familia acesteia.

Internauții au observat asemănări cu Codruța Filip

Apariția noii partenere nu a trecut neobservată în mediul online. Mulți dintre cei care au urmărit imaginile au remarcat că aceasta are anumite trăsături fizice care amintesc de Codruța Filip. Înaltă, cu părul lung și șaten, bruneta a fost comparată de internauți cu fosta soție a artistului, asemănările dintre cele două devenind rapid subiect de discuție în comentarii.

Până în acest moment, Valentin Sanfira nu a făcut declarații publice despre noua relație și nici nu a oferit detalii privind evoluția vieții sale amoroase.

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