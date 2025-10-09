Fabrica Hutchinson din Cristian, parte a grupului francez Total, a notificat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov privind valul de disponibilizări care va avea loc în lunile noiembrie și decembrie.

Compania are ca obiect principal de activitate „fabricarea altor produse din cauciuc” și produce tubulaturi și alte componente pentru industria aeronautică și automotive, fiind unul dintre furnizorii importanți ai Airbus.

Deși, oficial, francezii nu au fost de acord ca numele firmei să fie făcut public, surse din piață au confirmat că este vorba despre Hutchinson, singura fabrică de acest tip din județ care ar putea concedia un număr atât de mare de angajați.

Numărul de salariați ai fabricii din Cristian este în scădere constantă din 2018, când avea 1.242 de angajați.

La finalul anului trecut, mai lucrau acolo 556 de persoane, iar prin aceste disponibilizări, aproape 20% din personal își va pierde locul de muncă.

Paradoxal, fabrica a încheiat anul 2024 cu afaceri de 476,73 milioane de lei, în ușoară creștere față de 2023, și cu un profit net de 28,13 milioane de lei, mai mare cu 60%.

Potrivit unor surse din industrie, decizia ar fi legată de optimizarea producției și de scăderea comenzilor din anumite segmente.

Fabrica Hutchinson din România a fost construită în 2007 și produce garnituri, inele de etanșeizare, chedere și suporturi antivibrație.

Grupul francez este deținut de TotalEnergies, un lider global în industria cauciucului, care are 95 de filiale în 23 de țări și peste 31.000 de angajați la nivel mondial.

