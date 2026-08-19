În viața de zi cu zi, ispita de la Insula Iubirii 2026 este manager de resurse umane. Iar în show-ul de la Antena 1 vrea să arate că prin naturalețe și sinceritate poți obține tot ceea ce îți dorești.

Sandra Vintilă vede Insula Iubirii ca locul în care se va schimba și în care își va regăsi puterea interioară: „Este o experiență care consider că o să mă ajute ă renasc. Simt nevoia de a trăi ceva ce nu am mai trăit. Sunt genul de om care caută mereu să aibă lucrurile sub control, iar aici va fi ceva diferit”.

Tânăra în vârstă de 33 de ani vrea ca oamenii de acasă să o vadă ca fiind autentică, deoarece în jobul ei lucrează îndeaproape cu persoanele.

Sandra Vintilă, ispită la Insula Iubirii 2026, show difuzat de Antena 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

„Sunt o persoană reală, vreau să-mi vadă feminitatea, autenticitatea… Consider că sunt o femeie autentică care nu încearcă să fie altceva decât ceea ce este. Sper sincer să reușesc”, a afirmat Sandra Vintilă pentru Libertatea. Iar pentru asta, promite să facă tot ce ține de ea!

Ca să reușească să se bucure de experiență, simte că va trebui să facă și ea anumite concesii: „Să scap de anumite bariere pe care le am, chiar dacă am încredere în mine, să am și mai multă, să depășesc anumite temeri. Să reușesc să-mi îndeplinesc ceea ce-mi propun: comunicarea la un nivel mai avansat cu oamenii, să pot face un coaching pe bază de emoții”!

Sandra Vintilă afirmă că este pasionată de fitness și că iubește să citească, dar și să meargă în cât mai multe călătorii. În trecut, ea a apărut și într-un videoclip, „Obsesie”, lansat de David Radu.

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