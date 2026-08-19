S-au certat înainte din cauza banilor

Tragedia a avut loc în locuința pe care cei doi o împărțeau în Marea Britanie. Potrivit primelor date din ancheta desfășurată de autoritățile locale, tensiunile dintre cei doi bărbați au escaladat rapid în momentul în care suspectul i-a cerut victimei înapoi o sumă mică de bani pe care i-o împrumutase.

Eugeniu Neamțu, în vârstă de 59 de ani, a fost găsit vinovat în această săptămână de înjunghierea mortală a lui Gheorghe Trică, în vârstă de 63 de ani, în apartamentul lor din Walthamstow, nord-estul Londrei, pe 20 februarie, relatează Daily Mail.

Cei doi bărbați s-au certau din cauza banilor cu câteva momente înainte ca Neamțu să-și înjunghie victima în piept cu un cuțit de bucătărie.

Martorii au declarat în timpul procesului că l-au auzit pe Trică strigând: „Dă-mi înapoi cele 5 lire”, înainte ca Neamțu să strige: „Du-te, nu am nimic să-ți dau, lasă-mă în pace”.

La scurt timp, acesta a fost descoperit zăcând într-o baltă de sânge pe un balcon comun din fața apartamentului. În ciuda eforturilor paramedicilor și ale poliției, acesta a decedat la fața locului în urma unei singure înjunghieri în piept.

Neamțu a fost văzut aruncând un obiect peste balustrada balconului, imediat după atacul sângeros. Un câine polițist a fost folosit pentru a cerceta zona, iar arma crimei – un cuțit de friptură cu mâner negru – a fost recuperată din grădină.

A sunat singur la poliție

„Infractorul periculos” a sunat, de asemenea, la 999, spunând: „A avut loc un incident aici și o persoană este rănită. A avut loc o altercație, un bărbat a fost tăiat, iar eu sunt autorul”.

După ce a fost arestat, acesta a susținut, în declarații pregătite în prealabil, că Trică l-ar fi amenințat cu moartea, l-ar fi împins pe scări și ar fi făcut gesturi de tăiere a gâtului.

El a afirmat că a luat cuțitul din bucătărie pentru a-și „speria” colegul de apartament și l-a înjunghiat în piept pentru a se apăra.

Bărbatul în vârstă de 59 de ani a fost condamnat în mai 2007 pentru că l-a înjunghiat mortal pe colegul său de apartament, Adrian Vas, în timpul unui conflict provocat de băutură, pe tema banilor, în România.

Incidentul a avut loc în august 2006, în locuința în care Neamțu și Vas locuiau împreună. A fost eliberat din închisoare în România în 2023 și s-a mutat în Walthamstow, unde a comis ultima sa faptă trei ani mai târziu.

Recent, Adina Mihai și Mădălin Dumitru, românii care au drogat bărbați pentru a-i jefui, au fost condamnați la 17 ani de închisoare fiecare pentru uciderea din culpă a două victime.



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