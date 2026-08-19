Decizia de a se tunde a fost și un prilej de a continua un gest de solidaritate pe care l-a mai făcut în trecut. Vedeta a mărturisit că își va dona din nou părul tăiat către o cauză caritabilă.

Dana Rogoz: „Donez din nou codița”

Codița din păr natural va ajunge la Fundația Renașterea, care folosește donațiile pentru confecționarea de peruci destinate femeilor diagnosticate cu afecțiuni oncologice. Actrița a menționat că gestul este o continuitate a implicării sale în sprijinirea pacientelor aflate sub tratament.

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„Oops I did it again. Tocmai m-am tuns, pentru că în câteva zile încep filmările pentru un nou lungmetraj și era nevoie de o schimbare. O să donez din nou codița, din păr natural, către Fundația Renașterea”, a scris Dana Rogoz pe rețelele de socializare.

Reacția actriței după schimbarea radicală de imagine

De-a lungul carierei sale în teatru și film, Dana Rogoz nu a ezitat să facă schimbări de look în funcție de cerințele scenariului. Ea a purtat părul lung, breton, nuanțe naturale sau șuvițe blonde, experimentând chiar și stilul pixie cut în alte etape ale activității sale artistice.

Deși este obișnuită cu schimbările, vedeta recunoaște că primele zile după o transformare atât de evidentă aduc momente neașteptate atunci când se uită în oglindă.

„Trebuie să vă mărturisesc că nu mi-a fost niciodată teamă de schimbări, mai ales atunci când ele au venit odată cu un rol nou, pentru un nou proiect. Am avut părul foarte lung, cu breton sau fără, pixie cut, păr natural, blond sau cu șuvițe. Și m-am simțit bine în fiecare ipostază. Diferit, dar bine. E puțin ciudat în primele zile, când te zărești accidental într-o oglindă și nu te recunoști. Dar altfel, chiar simțeam nevoia de o schimbare!”, a completat actrița.