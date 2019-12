De Flavius Toader,

Igor Dodon a afirmat într-un interviu pentru Europa Liberă că limba de stat ar trebui să fie limba moldovenească, iar în școli ar trebui să se studieze istoria Moldovei.

Șeful statului mai spune însă că acest subiect nu există pentru el deoarece ”dezbină societatea”.

”Eu spun că istoria trebuie să fie istoria Moldovei și limba de stat este limba moldovenească. Tot timpul am spus acest lucru. Dar niciodată nu am ridicat, cel puțin ultimul timp, aceste subiecte pentru discuții publice. Nu am încercat să presez, să vin cu proiecte de legi, să insist ca guvernul ceva să schimbe ș.a.m.d. Noi am scos acest subiect care dezbina societatea. El nu există. Cineva încearcă să ni-l pună pe agendă, noi nu-l scoatem la iveală. Care încă subiecte ne dezbinau până acum, din punct de vedere al președintelui Dodon?”, a spus șeful statului moldovean.

Referitor la creșterea numărului de unioniști în Republica Moldova, potrivit ultimelor sondaje, Dodon a spus că dezamăgirea față de guvernare ar fi de vină.

„Dezamăgirea în autoritățile din RM (este de vină). Eu cred că imediat ce va crește calitatea vieții, iar guvernul face tot posibilul în acest sens, inclusiv inițiativele președintelui, imediat ce vom face investiții majore în economie, numărul celor care nu își văd viitorul în acest stat va scădea.

Pentru că cei care se declară că sunt pentru unire, în mare parte, nu sunt, ideologic, pentru acest proces, pur și simplu dezamăgirea. Știți, când vezi că lucrurile nu se schimbă spre bine, spui: da măcar cu…!

Am vrut să spun ceva urât, dar nu spun. Dar să rupă situația asta într-o parte, îmbunătățirea calității vieții, reformele justiției, lupta cu corupția. Punere la pușcărie a celor care sunt vinovați. O să se schimbe lucrurile.”, a spus Dodon.

