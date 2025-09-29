Provocările viitorului guvern de la Chișinău

Următorul guvern PAS nu va fi însă unul lipsit de provocări, întrucât Rusia își va continua războiul hibrid în acest spațiu. Mai mult, există vulnerabilități nerezolvate. În timpul guvernării trecute, PAS nu a reușit să reformeze sistemul de justiție și nici nu a contracarat în totalitate efectele economice negative ale războiului din Ucraina. Cum va acționa Rusia în perioada următoare la nivelul războiului hibrid?

„Cred că va declanșa o noua criza energetică în Transnistria știind că pentru Republica Moldova cea mai mare provocare ar fi ca regiunea să îi fie pusă în brațe…Transnistria este destul de integrată din punct de vedere economic, social în Republica Moldova. Dar, companiile transnistrene pot avea profit doar cu gaz gratuit, pe care acum nu are cine să îl ofere.

Apoi se pune problema integrării sistemului de „justiție” și de forță din regiune (care e în mare parte o lume criminală), securizarea depozitelor de muniții de la Cobasna, pentru care Republica Moldova nu are expertiza și bani”, explică, într-un interviu pentru Libertatea, expertul în spațiul ex-sovietic, Ileana Racheru.

Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic

-Libertatea: Partidul PAS a obținut majoritatea parlamentară, pericolul rusesc a fost învins cu bine. Care credeți că ar trebui să fie prioritățile PAS în următoarea perioadă, ca să recâștige susținerea electoratului dezamăgit?

Ileana Racheru: Reforma justiției ar trebui sa fie prioritatea numărul 1. Până acum au fost condamnați la închisoare pentru corupție electorală doi deputați din fostul Partid Shor ( care însă au fugit în Transnistria cu ajutorul ambasadei Federației Ruse) și fosta bascană a Găgăuziei, Evghenia Guțul.

Plahotniuc a fost extrădat și plasat în arest, dar nu s-a judecat niciun dosar. Veaceslav Platon urmează sa fie extrădat pentru a fi investigat și judecat pentru infracțiuni precum spălare de bani, organizarea și conducerea unei organizații criminale. Ilan Shor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare, dar a fugit la Moscova, a primit cetățenia Federației Ruse (care nu își extrădează cetățenii) și pare sa îi fie util lui Putin în scheme financiare de ocolire a sancțiunilor occidentale care vizează Asia.

O altă chestiune foarte importantă este adoptarea unor măsuri, accesarea unor granturi care să prevină o eventuală catastrofă umanitară în Transnistria pentru eventualitatea cât se poate de probabilă a unei noi crize energetice chiar în sezonul rece actual.

De importanță majoră este și îmbunătățirea nivelului de trai al populației. Aproximativ 30 % trăiesc la limita sărăciei, 40% spun că principala problemă este creșterea prețurilor, 43% sunt de părere că Republica Moldova se îndreaptă într-o direcție greșită (cifrele sunt din sondaje realizate doar pe teritoriul Republicii Moldova, fără regiunea transnistreană).

Inflația a fost foarte mare în ultimii ani și oamenii fac față cu greu chiar dacă au crescut salariile și pensiile…Din acest motiv, pentru unii au fost atrăgătoare minciunile din campanie cu gaz rusesc ieftin, revenirea la situația economică din perioada URSS.

-Ce greșeli a făcut PAS în mandatul trecut?

-Nu și-a îndeplinit promisiunea cu privire la reforma justiției și nu a îndeplinit în totalitate promisiunile pe anti-corupție. În guvernarea PAS a fost eliminată corupția la nivel înalt.

Maia Sandu și membrii guvernului nu au acuzații de corupție. Mafioții nu mai controlează decizia politică și în instituții, dar, ei s-au implicat în deraierea cursului european al Republicii Moldova și erau cât pe ce sa reușească la referendumul din 2024. Au continuat să finanțeze prin rețeaua criminală Shor (cu bani rusești) partide și lideri politici.

PAS a făcut și greșeli de comunicare – cei educați în universități occidentale nu au discutat, comunicat cu electoratul de rând. Apoi PAS nu a crescut niciun lider politic carismatic, cu abilități de comunicare fiind tot timpul în umbra Maiei Sandu.

„Rusia este infiltrată în sistemul de justiție din Republica Moldova”

-De ce reforma justiției este considerată un eșec în Republica Moldova? Este sistemul de justiție infiltrat de oamenii rușilor?

-Sigur Rusia este infiltrată în sistemul de justiție din Republica Moldova. Probabil cel mai bun exemplu în acest sens este chiar Victoria Furtună, care a demisionat din funcția de procuror după ce SIS i-a refuzat accesul la informații secrete pe motiv ca reprezintă o amenințare pentru securitatea Republicii Moldova. Apoi, Furtună și-a creat un partid cu ajutorul rețelei criminale Shor.

La momentul actual reforma justiției bate pasul pe loc, Republica Moldova nu are procuror general, sistemul de nepotism și castă nu a fost destructurat din sistem. În același timp, magistrații nu au protecția necesară pentru a judeca marile infracțiuni. Spre exemplu, judecătoarea care a condamnat-o pe Guțul a fost supusă unor amenințări, intimidări și presiuni din partea organizației criminale Shor.

-Cum va acționa Rusia în perioada următoare la nivelul războiului hibrid?

Rusia va continua și campaniile de dezinformare. Va continua să acționeze și în România pentru reducerea suportului populației pentru Republica Moldova și Ucraina. La noi populația este extrem de vulnerabilă la dezinformarea rusească și perspectiva alegerilor din 2028 creează noi oportunități pentru Kremlin. Mai ales că România a fost o țintă extrem de slabă în anul 2024.

