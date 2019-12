De Alexandra Nistoroiu,

Înregistrat de un grup de rezidenți care se postaseră în ușa unui cabinet și se certau violent cu doi medici, un filmuleț a făcut carieră zilele trecute pe internet.

Ileana Văcăroiu, șefa secției unde a avut loc cearta, spune că un grup de 7 rezidenți e manipulat de profesorul Checheriță și de mâna dreaptă a acestuia, conferențiarul Andrei Niculae, ambii cu mari probleme de integritate academică.

Văcăroiu spune că, indiferent de presiuni, ”nu vom mai accepta niciodată umilința de a fi conduși și umiliți de profesorul Checheriță”.

Conform documentelor publicate de Libertatea, Checheriță are o carieră falsificată, lucru dovedit și printr-un control al Ministerului Sănătății.

Ileana Văcăroiu, șefa de la Nefrologie, explică într-un interviu pentru Libertatea care au fost rădăcinile scandalului din spital, în care mai mulți medici și rezidenți se ceartă pe condica de prezență.

Libertatea a prezentat la începutul lunii noiembrie două cazuri de înaintare frauduloasă în domeniul academic: profesorul Alexandru Checheriță și conferențiarul Andrei Niculae, ambii nefrologi în secția de profil a Spitalului de Urgență ”Sf. Ioan”.

Mai mulți medici și foști rezidenți din secție au povestit apoi sub anonimat cum se născuse dominația fricii în secția guvernată de profesorul pe fals și apropiații lui.

Alexandru Checheriță

Între timp, în locul lui Checheriță, la șefia disciplinei nefrologie, UMF a numit-o pe medicul Daniela Rădulescu, care le-a devenit astfel și coordonatoare rezidenților.



Joi, a apărut pe Facebook o filmare în care un grup format din mai mulți rezidenți se ceartă cu coordonatoarea lor și cu șeful secției, Ileana Văcăroiu. Motivul? Au fost trecuți absenți în condică, deși au fost ore bune în spital.

Rezidenții la mijloc, într-un conflict între două tabere de medici din spital

Libertatea a încercat să afle cum s-a ajuns aici. Prima reacție a oferit-o chiar coordonatoarea rezidenților, dr. Rădulescu, într-un scurt interviu.

Revenim azi cu un interviu care oferă perspectiva șefei secției de nefrologie, dr. Ileana Văcăroiu.

-Doamna doctor Văcăroiu, vă rugăm, cum s-a ajuns la scandalul filmat de rezidenți?

– Sunt două grupuri de rezidenți. În luna august, un grup de 11 medici, din care făceam parte, am făcut o sesizare la Ministerul Sănătății, cu privire la activitatea domnului profesor Checheriță. Ministerul Sănătății a trimis corpul de control să verifice anumite lucruri. Și atunci, noi am fost chemați să dăm declarații. Noi eram 11. Dumnealor erau doar trei sau patru – alături de domnul profesor. Și au simțit nevoia să cheme și anumiți rezidenți care se aflau în stagiu la acel moment să dea și ei declarație. Acești rezidenți erau mai apropiați de dumnealor.

-De ce?

– Mă rog, nu vreau să intru în detalii picante, erau mai apropiați. S-au dus împreună cu rezidenții la corpul de control. Noi, cei 11, nu am vrut să chemăm rezidenții acolo, pentru că nu mi s-a părut normal să-i băgăm în acest conflict. Pentru că acești oameni au venit aici să învețe, nu să participe la aceste lucruri. Și de-aici lucrurile au degenerat.

-Cum au ajuns să se certe rezidenții cu doamna dr. Rădulescu, așa cum apare în filmare?

-Doamna doctor Rădulescu are o vechime de 25 de ani în clinica noastră. Iar pe data de 3 decembrie a fost nominalizată de rectorat ca șefă de disciplină. Ea le-a prezentat tuturor medicilor rezidenți programul de seminarii și cursuri, dar și repartiția lor la medici îndrumători.

O parte din rezidenți au contestat vehement decizia UMF prin care doamna doctor Rădulescu era numită ca medic coordonator al rezidenților. Au spus că este numită ilegal de domnul rector și că este o impostoare. Ileana Văcăroiu, șefa secției de nefrologie de la „Sf. Ioan”:

-Mai exact, vă rugăm, ce spuneți că au făcut rezidenții?

– Au refuzat să lucreze cu medicii îndrumători la care au fost repartizați, solicitând să lucreze numai cu două cadre didactice, respectiv cu domnul doctor Niculae și cu doctorița Peride. Și au făcut afirmații jignitoare la adresa celorlalți medici primari din secție.

-Puteți detalia, ce fel de afirmații?

– Se refereau la activitatea dumnealor, despre o altă doamnă doctor că vorbește prea tare, că țipă la ei, mă rog, niște chestii nefondate. Pentru acuzația care mi-a fost adusă mie, că nu am vrut să le semnez pontajele…. Adică în ce sens nu am vrut? Doctorul Niculae nu i-a mai lăsat să participe la vizita pe secție. Când au plecat la ultima vizită, i-am întrebat de ce nu vor să vină, măcar să vină din respect pentru mine, că eu le semnez pontajul. În acel moment a fost ceva groaznic: a, nu mai vreți să ne semnați pontajele? L-am întrebat și pe domnul doctorul Niculae de ce nu îi lasă. Dumnealui a zis categoric că nu îi lasă, de față cu întreg colectivul, deși medicii îndrumători ai acestor rezidenți veneau la vizită. Era ceva ca un sabotaj pur și simplu. Apoi nu i-au mai lăsat să vină nici la raportul de gardă.



”Ei nu țin cont de niciun program, nu au niciun program”



-În secție câți rezidenți sunt în total?

– Sunt 24, dar ceilalți sunt în prezent în alte stagii. Acest grup de 7 rezidenți semnează condica la venire și la plecare, fără a-și desfășura activitatea medicală pe secție, sub supravegherea medicului îndrumător desemnat.



Cei 7 rezidenți nu țin cont de niciun program, au un alt program. Tot timpul ne spun că ei merg la bolnavi. Bun, mergeți, dar mergeți haotic!! Nu se poate așa ceva. Ileana Văcăroiu, șefa secției de nefrologie de la „Sf. Ioan”:

-Ce s-a întâmplat mai departe?

– Și doamna doctor a ținut cont de dorințele lor, dar nu putem să-i repartizăm pe toți la domnii doctori favoriți. Sunt 9 rezidenți și 8 îndrumători. Nu puteau fi 7 din ei la 2 îndrumători cum ar fi vrut.



”Puteți scrie acolo: medici umiliți de rezidenți, în niciun caz invers”



-Ce părere aveți despre faptul că au filmat?

– Foarte proastă. Bine, comparațiile astea, am fost și eu rezident și eram altfel, sunt aiurea, dar cum să vă spun. Dumneavoastră ați văzut atitudinea noastră. Noi efectiv am fost timorate. Puteți scrie acolo: medici umiliți de rezidenți, în niciun caz invers. Nu știu cum de pot fi așa de agresivi.



-Dumneavoastră știați că filmează?

– Da, mi-am dat seama. Au spus că așa se apără. Eu nu am mai pomenit o astfel de atitudine.

-Mai există o replică, în filmare, a colegei dvs, pe filmare. Le spune: ”o să vedeți pacienți la televizor”.

– A fost clar sub presiune. Colega mea este un om care a format generații de rezidenți. UMF a desemnat-o pe dr Rădulescu șefă de disciplină, după suspendarea domnului profesor, din cauza problemelor care erau în secția noastră. Știa foarte bine ce are de făcut, pentru că, pe vremea domnului profesor, tot dumneaei se ocupa de aproape întreaga activitate a rezidenților. Replica aceea pur și simplu a fost o scăpare. Este o profesionistă în medicină, nu vorbim de niște oameni care nu sunt dedicați meseriei lor. Cred că e o campanie murdară de denigrare a noastră, a spitalului, a UMF-lui.



Ne așteptăm și la alte denigrări. Toate sunt legate clar de domnul profesor Checheriță și de domnul doctor Niculae. Așa credem. Ileana Văcăroiu, șefa secției de nefrologie de la „Sf. Ioan”:

Grupurile diferite de medici simt că nu mai pot coexista, după episodul demascării lui Checheriță



-De ce credeți că ar face asta?

– Probabil din răzbunare. Pentru că noi am făcut plângerea la minister.



-Înainte rezidenții lucrau cu toți medicii din secție?

– Da, da!! Eram apropiată de ei, eu am lucrat cu aproape toți din acest grup și m-am împăcat foarte bine cu ei. Brusc am devenit o rea. Au mai zis o treabă: noi nu putem lucra cu dumneavoastră, pentru că grupul dumneavoastră de medici a apărut la televizor și ați vorbit urât de domnul profesor. Eu am spus: tu nu ești în conflictul meu, este problema mea, eu lucrez aici de ani de zile și dacă ți-aș spune cum a fost viața noastră aici, poate părerea ta s-ar schimba… dar nu vreau să le spun absolut nimic. Noi suntem aici de multă vreme și nu vrem să mai tolerăm niciun abuz din partea domnului profesor Checheriță.



