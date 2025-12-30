„Când am ajuns la Palatul Victoria, am avut 3 obiective importante: să facem ordine în finanțele publice, să guvernăm cât mai bine și să o facem cu respect pentru cetățenii țării noastre. Așa cum știți, am preluat guvernarea într-un moment dificil pentru România, eram pe punctul să ne fie suspendate fondurile europene și să ne pierdem încrederea piețelor financiare”, a spus Ilie Bolojan.

El a adăugat că era nevoie de aceste piețe pentru a avea acces la banii necesari pentru acoperirea deficitului bugetar, prin urmare, a fost nevoie ca Guvernul să ia măsuri dure pentru români.

„A trebuit să luăm mai multe măsuri dificile pentru noi, măsuri care au fost dureroase pentru români, care au trebuit să facă față acestor reforme și să ducă greul. Creșterea TVA, eliminarea unor sporuri salariale, înghețarea unor venituri au fost primele măsuri care puteau fi luate pentru că trebuia să facem dovada că cheltuim atent banii publici și dăm semnale de reducere a deficitului”, a menționat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că, prin primul pachet de măsuri fiscal-bugetare adoptat, România și-a păstrat credibilitatea în fața creditorilor și a piețelor: „Asta înseamnă că ne-am împrutumat mai ieftin și deja în această toamnă achităm dobânzi mai mici față de cele pe care le plăteam la începutul anului”.

„Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele şi impozitele care au fost stabilite în acest an şi vom fi prudenţi în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creştem alte taxe sau impozite”, a mai spus șeful Guvernului.

În final, Bolojan a transmis un mesaj românilor: „Dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru toți cetățenii țării noastre. Le urez tuturor românilor să avem parte de un an mai bun decât anul acesta. La mulți ani, dragi români! La mulți ani, România! Multă sănătate tuturor!”.

