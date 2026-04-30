Într-un interviu acordat joi, 30 aprilie 2026, postului Rock FM, premierul a dezvăluit măsurile luate pentru a stopa risipa și a combate ineficiența din sectorul public, măsuri care, susține el, au reprezentat mărul discordiei în cadrul coaliției de guvernare.

„PSD joacă rolul opoziției din interior”

Întrebat despre relația cu partenerii de coaliție, Bolojan a declarat că „nu a existat un moment anume” în care să fi fost depășită o linie roșie, dar a acuzat PSD că a început să adopte o strategie de opoziție din interior, pe măsură ce guvernul a implementat măsuri nepopulare de reducere a deficitului bugetar.

„După ce s-a format această coaliție și am luat primele măsuri într-o lună-două, lucrurile au funcționat relativ normal. Apoi, treptat, PSD a început să joace această dramoletă de opoziția din interiorul guvernării”, a spus premierul.

Bolojan a explicat că presiunea de a prezenta Comisiei Europene un plan de reducere a deficitului bugetar, pentru a evita suspendarea fondurilor europene, a fost un factor determinant pentru măsurile luate.

Totuși, social-democrații au adoptat o atitudine duplicitară: „Dimineața erau la guvernare, iar la prânz relatau în spațiul public lucruri care nu s-au întâmplat sau care s-au întâmplat diferit, încercând să pozeze în cei care s-au opus”.

„După care, treptat, treptat, PSD, pentru că luam măsuri care nu erau populare, care invalidau teoria că dacă ne votează cineva pe noi avem un corn al abundenţei din care rezolvăm toate dorinţele cetăţenilor, a început să joace această dramoletă de opoziţia din interiorul guvernării”, a mai explicat Ilie Bolojan.

Bugetul de stat, „pușculița” administrațiilor neperformante

Premierul a subliniat că una dintre prioritățile sale a fost să aducă disciplină fiscală și să elimine practicile vechi de alocare a fondurilor publice în mod arbitrar.

„Ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o pușculiță de către administrații neperformante și oameni care, în județele lor, funcționează ca niște jupâni. Au crezut că vechile obiceiuri de a suna, de a-și rezolva incompetența prin alocări direcționate de la bugetul de stat vor funcționa și mai departe. N-a mai fost posibil, pentru că nu poți să-ți reduci cheltuielile dacă nu introduci o anumită disciplină fiscală”, a declarat Bolojan.

Lupta împotriva risipei și a evaziunii fiscale

Un alt punct de tensiune în coaliție a fost legat de măsurile de combatere a risipei din companiile de stat și de reducere a evaziunii fiscale.

„Am încercat să oprim prăduirea banului public, să luăm măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru a elimina risipa și pierderile din companiile de stat”, a explicat premierul.

Premierul a subliniat că măsurile au inclus și facilitarea accesului producătorilor de energie în sistemul național, esențial pentru reducerea prețurilor la energie.

„Dintr-un preț mare al energiei nu pierd toți. Pierde agentul economic, firma românească, la competitivitate, pierde cetățeanul. Dar cei care sunt în aceste zone au câștiguri importante”, a adăugat el.

Critici la adresa numirilor politice

O altă problemă identificată de Bolojan a fost legată de guvernanța corporativă și selecția managerilor în companiile de stat, unde, deși au fost adoptate legi pentru a asigura un proces transparent, rezultatele au fost de multe ori dezamăgitoare.

„Am dat legi legate de guvernanța corporativă, modul în care sunt selectați managerii. Dar nu știu cum se face că au fost organizate concursuri cu final neașteptat, adică au ieșit exact cei care aveau niște susțineri politice. Nici asta n-ar fi fost o problemă, dacă numirea lor ar fi fost gândită ca o provocare, nu ca o recompensă pentru acești oameni”, a explicat el.

Premierul a subliniat că tolerarea acestor practici ar fi fost contraproductivă.

„Degeaba îți îmbunătățești colectarea, degeaba faci economii, dacă în interior banii sunt prăduiți, sunt pierduți. Dacă tolerezi asta, pe de o parte, nu poți să reduci deficitul, să faci bine pentru România. Pe de altă parte, dacă tolerezi în anumite locuri și vrei să faci ordine în alte locuri, nu mai ai autoritate, pentru că asta se vede”, a concluzionat el.

