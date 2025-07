Ce spune Ilie Bolojan despre contractele semnate cu firma partenerei lui Anastasiu

Firma deținută în proporție de 75% de Hildegard Helene Brandl, a obținut contracte de aproape trei milioane de euro de la stat. Majoritatea acestora au fost în zone administrate de PNL. Municipiul Oradea a plătit 375.028 lei pentru trei contracte între 2018 și 2019, când Bolojan era primar.

Ilie Bolojan a fost întrebat despre aceste documente în timpul conferinței de presă de marți și a explicat că a fost primar în Oradea 12 ani, timp în care a semnat contracte pentru mii de proiecte.

„Am fost 12 ani primarul din Oradea și am realizat mii de proiecte. Doar în anul centenarului la noi a fost 2019, primăria a sărbătorit cu 100 de proiecte de investiții.

Fiecare proiect are nevoie de proiectare. Am lucrat cu zeci de proiectanți de arhitecți, de ingineri, de experți. Am întrebat chiar zilele trecute la primărie și dânsa a avut 4 contracte în cei 12 ani pe care i-am avut eu. Dacă patru contracte vi se pare mult, mie nu mi se pare”, a explicat premierul.

Totodată, premierul a subliniat legalitatea contractelor. „Toate contractele încheiate de primăria Oradea au fost făcute cu respectarea prevederilor legale. Au fost făcute în așa fel încât să avem proiecte de calitate”.

Contractele semnate cu firmele partenerei lui Anastasiu

Conform datelor de pe termene.ro, UNITH2B SRL are 31 de contracte din achiziții directe, în valoare totală de peste 6 milioane lei. În plus, a câștigat licitații publice pentru cinci contracte de peste 7,6 milioane lei.

Cu doar 12 angajați, compania a încheiat contracte de peste 13,7 milioane lei cu instituții de stat, în special în localități conduse de PNL. Bihon.ro menționează că printre cele mai mari sume se numără 270.000 lei de la Primăria Hunedoara și câte 267.000 lei de două ori de la Primăria Sibiu în 2025.

În 2023, UNITH2B SRL a primit sume considerabile de la mai multe primării: 270.000 lei de la Deva, 250.000 lei de la Ghiroda (Timiș), 265.000 lei de la Beclean (Bistrița-Năsăud) și 262.350 lei de la Tășnad (Satu Mare).

Reacția lui Ilie Bolojan la demisia lui Dragoș Anastasiu

Duminică, Dragoș Anastasiu și-a dat demisia din funcția de vicepremier, în contextul unui scandal legat de mită și un denunț făcut la ANAF. Anastasiu a susținut o conferință de presă la Palatul Victoria pentru a oferi explicații.

Bolojan a discutat prima oară despre demisia vicepremierului luni, într-un interviu pentru G4media, unde a mărturisit că Anastasiu i-a comunicat decizia sa înainte să facă anunțul.

„I-am spus – în general, neluând decizii pe picior, niciodată, ci calculăm ce se întâmplă, să mai stăm o zi-două, să gândim foarte bine ceea ce urmează să facem – și eu, având în vedere întotdeauna, să încerc să țin echipa de colaboratori în așa fel încât să putem da rezultate”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă știa despre acțiunile lui Anastasiu, Bolojan a negat orice cunoștință anterioară: „Nu am știut despre acest lucru și nu am discutat cu dânsul acest aspect”.

Pozitia fermă împotriva mitei

În timpul conferinței de presă, Anastasiu a făcut o afirmație controversată despre „șpăgi de supraviețuire și șpăgi de îmbogățire“. Bolojan a respins ferm această idee, subliniind că darea de mită nu poate fi încurajată sub nicio formă.

„Darea de mită sau oferirea unor forme de de taxe, dacă aș putea să le spun de protecție, nu le putem încuraja sub nicio formă și nu trebuie, în general, să le acceptăm. În nicio situație”, a declarat premierul.

Bolojan a subliniat importanța luptei împotriva corupției și a situațiilor care pun antreprenorii în fața unor alegeri dificile. El a afirmat: „Trebuie să luptăm să nu se mai întâmple astfel de situații“.

