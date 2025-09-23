Curtea Constituțională va amâna verdictul pe proiectul legii pensiilor magistraților

Pe scurt, reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, adoptată în pachetul 2 de măsuri fiscale de Guvernul Bolojan și asumată apoi în Parlament pe 1 septembrie, prevede creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani cu o perioadă de tranziţie de 10 ani şi plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, așa cum este acum.

„Valoarea unei pensii medii în magistratură este între 4.800 și 5.000 de euro, deci 24.000-25.000 de lei, o pensie care este de multe ori mai mare decât pensia medie de 550-600 de euro care este în România”, a explicat Ilie Bolojan pe 29 august.

Șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, este judecător raportor în acest caz, potrivit informațiilor Libertatea. Judecătorul raportor este cel desemnat pentru a analiza în detaliu dosarul și care întocmește raportul asupra cauzei.

Iar surse din Curtea Constituțională au declarat pentru Libertatea marți, 23 septembrie, că CCR va amâna verdictul „pentru a studia acest caz în profunzime”.

Procurorul general l-a avertizat pe Bolojan că vor fi consecințe. Premierul a amenințat cu demisia

Decizia Executivului a stârnit proteste vehemente și amenințări ale magistraților la nivel înalt. De exemplu, procurorul general al României, Alex Florența, l-a avertizat într-o discuție privată pe Bolojan că procesele, care și așa durează mult, vor dura și mai mult, iar calitatea justiției va scădea.

Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata
Recomandări
Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

În replică, Ilie Bolojan, aflat în funcție din 23 iunie, a amenințat cu demisia din funcția de premier dacă legea va pica la Curtea Constituțională. Întrebat într-o conferință de presă pe 2 septembrie dacă va demisiona în cazul în care proiectul pensiilor speciale nu va trece de CCR, premierul a fost categoric: „V-am explicat și data trecută. Atunci când ai un proiect foarte important, care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, este greu de presupus că un Guvern mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”.

După două zile, pe 4 septembrie, Curtea Supremă a anunțat că sesisează CCR. Instituția a susținut că legea care modifică pensiile judecătorilor şi procurorilor „încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept”. Termenul de judecată a fost fixat pentru 24 septembrie.

CCR mai analizează încă 4 sesizări, cele ale AUR

În afara sesizării Înaltei Curți referitoare la pensiile magistraților, Curtea Constituțională va mai dezbate în aceeași zi alte 4 sesizări referitoare la 4 proiecte asumate de Executiv în Parlament.

Este vorba despre sesizările depuse de partidul condus de George Simion pentru:

  • proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice
  • proiectul de Lege privind reforma în domeniul sănătății
  • proiectul de Lege privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
  • proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

Potrivit informațiilor Libertatea, sunt șanse ca CCR să dea un verdict pe aceste 4 proiecte.

Cine sunt cei 9 judecători ai Curții Constituționale și cine i-a propus

Partidele politice au o mare influență la numirile judecătorilor. PSD are 4 judecători CCR, PNL + Administrația Prezidențială au 4, iar UDMR are 1.

Cine sunt cei 9 judecători ai Curții Constituționale și cine i-a propus:

  • Cristian Deliorga (propus de PSD) – numit judecător de Senatul României (2019)
  • Gheorghe Stan (propus de PSD) – numit judecător de Camera Deputaților (2019)
  • Bogdan Licu (propus de PSD) – numit judecător de Camera Deputaților (2022)
  • Mihai Busuioc (propus de PSD) – numit judecător de Senat (2025)
  • Laura Scântei (propusă de PNL + Cotroceni) – numită judecător de Senat (2022)
  • Mihaela Ciochină (propusă de PNL + Cotroceni) – numită judecător de președintele României (2022)
  • Simina Tănăsescu (propusă de PNL + Cotroceni) – numită judecător de preşedintele României (2019)
  • Dacian Dragoș (propus de PNL + Cotroceni) – numit judecător de preşedintele României (2025)
  • Csaba Asztalos (propus de UDMR) – numit judecător de Camera Deputaţilor (2025).
Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil
Recomandări
Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil

Mandatul unui judecător este de 9 ani. Judecătorii Curții Constituționale se bucură de imunitate şi nu pot fi traşi la răspundere pentru opiniile şi voturile exprimate la adoptarea soluţiilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Unica.ro
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
Elle.ro
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
gsp
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
GSP.RO
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
GSP.RO
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
Parteneri
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Libertateapentrufemei.ro
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Avantaje.ro
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Incendiu puternic la un depozit din zona șoselei Pantelimon: A fost emis mesaj Ro-alert
Știri România 21:03
Incendiu puternic la un depozit din zona șoselei Pantelimon: A fost emis mesaj Ro-alert
Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Italia. Mesajul MAE
Știri România 20:52
Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Italia. Mesajul MAE
Parteneri
Rămânem fără pensii peste 5-10 ani? Un economist spune cum vede colapsul sistemului și ce soluții sunt: „e un termen optimist”
Adevarul.ro
Rămânem fără pensii peste 5-10 ani? Un economist spune cum vede colapsul sistemului și ce soluții sunt: „e un termen optimist”
Gheorghe Dincă, la un pas de libertate. Decizie surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România
Fanatik.ro
Gheorghe Dincă, la un pas de libertate. Decizie surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare
Financiarul.ro
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare

Monden

Cu cine își lasă Gina Pistol fetița când ea și Smiley nu sunt acasă: „Ne este de mare ajutor”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:11
Cu cine își lasă Gina Pistol fetița când ea și Smiley nu sunt acasă: „Ne este de mare ajutor”
„Asia Express”, 23 septembrie 2025. Concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine, simbol recunoscut de UNESCO
Stiri Mondene 17:10
„Asia Express”, 23 septembrie 2025. Concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine, simbol recunoscut de UNESCO
Parteneri
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Elle.ro
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
TVMania.ro
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Cine e românul care vrea să preia Nordis şi să le dea păgubiţilor toate apartamentele plătite
ObservatorNews.ro
Cine e românul care vrea să preia Nordis şi să le dea păgubiţilor toate apartamentele plătite
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Libertateapentrufemei.ro
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Parteneri
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
GSP.ro
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
GSP.ro
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
Parteneri
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită – surse
Mediafax.ro
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită – surse
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
A murit un mare jucător de tenis! Acesta a scris istorie la Roland Garros, împreună cu Ilie Năstase
KanalD.ro
A murit un mare jucător de tenis! Acesta a scris istorie la Roland Garros, împreună cu Ilie Năstase

Politic

CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
BREAKING NEWS
Politică 20:57
CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea – SURSE
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Hotărârea, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
Politică 19:36
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Hotărârea, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
Parteneri
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Spotmedia.ro
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj special a transmis
Fanatik.ro
Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj special a transmis
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea