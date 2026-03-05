Creșterea prețurilor la carburanți este atribuită de prim-ministru emoției din piață. În plus, acesta a anunțat că în ședința de Guvern programată joi va fi adoptată o ordonanță de urgență pentru a preveni majorarea prețului la gaze naturale.

Impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor din România

Premierul a explicat că războiul din zona Golfului a dus la blocarea a 90% din traficul prin strâmtoarea Ormuz, ceea ce împiedică exportul de petrol și gaze lichefiate din țările din Golf.

„Ca atare, oferta și ritmul de aprovizionare pe piețele globale s-au redus, ceea ce a generat un puseu de creștere a prețurilor. Acesta este un fenomen general, când se întâmplă astfel de crize. Acum, va depinde de durata acestui blocaj, până se găsește o soluție de încetare a focului sau de ajungere la o înțelegere ca să se reia livrarea de țiței și de gaz către piețele globale”, a explicat el.

Deși premierul a evitat să prezică nivelul la care ar putea ajunge prețurile carburanților în România, el a subliniat că piața globală este interconectată și orice schimbări la nivel global vor avea impact și asupra țării noastre.

„E inevitabil să nu se resimtă și în România. S-ar putea să avem niște creșteri marginale de tip emoțional sau de echilibrare de prețuri”, a comentat Ilie Bolojan.

Măsuri pentru a preveni noi scumpiri

Guvernul încearcă să limiteze efectele creșterii prețurilor prin discuții cu furnizorii și rafinăriile, dar și prin creșterea capacității de stocare a combustibililor.

„Ne putem aștepta la creșterea prețului pe piața globală, iar toți cei care importă și în România se vor aproviziona, chiar dacă avem stocuri pentru câteva luni, la prețuri mai mari”, a mai spus prim-ministrul.

În același timp, Bolojan a anunțat că Guvernul urmează să adopte joi o ordonanță de urgență care să blocheze creșterea prețului gazelor.

„Sper că mâine (joi – n.r.) vom adopta un act normativ, o ordonanță, care să asigure că prețul la gaz nu va crește în perioada următoare și să ne protejăm, indirect, cel puțin pe această componentă”, a precizat șeful Executivului.

Premierul anunță ordonanță pentru prețul gazelor

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, după ședința de Guvern de joi, va prezenta împreună cu premierul o lege prin care se va stabili că, pentru încă un an, consumatorii casnici nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kWh pentru gazele naturale.

„Este un proiect încă de acum o săptămână care a fost actualizat în acest context de criză și care ne va asigura că românii nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kWh, cât plătesc azi, pentru încă un an de zile.

România devine prima țară din UE care își protejează într-un mod foarte clar consumatorii casnici de variațiile neprevăzute pe piața gazelor naturale din cauza acestui război în Orientul Mijlociu”, a subliniat ministrul.

Liberalizarea pieței gazelor, amânată cu un an

În urmă cu o lună, în februarie 2026, premierul Bolojan anunța că, deși plafonarea prețului la gaze încetează pe 1 aprilie, liberalizarea totală a pieței va fi amânată cu un an.

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar în același timp trebuie să protejăm și cetățenii României de puseul de inflație posibil, care ar putea apărea pe fondul creșterilor necontrolate la gaze. Fiind un an greu este normal să luăm aceste măsuri, dar având în vedere că din 2027 vom avea un avantaj important, vom avea noi resurse de gaze, ar trebui să ducă la o scădere a prețului gazelor și să înlăture orice fel de probleme cu aprovizionarea iarna, când avem ger”, a spus atunci premierul.

În plus, între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027, va fi instituită o perioadă de tranziție, în care prețul gazelor nu va mai fi plafonat, dar va rămâne administrat pentru consumatorii casnici.

„Vom reglementa prețul pentru casnici pe tot lanțul. Asta înseamnă că prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului”, a adăugat Bolojan.

Ciprian Ciucu anunță schimbări în București. Bulevardul Magheru și Calea Victoriei, printre arterele vizate de modificări

Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Benzina și motorina s-au scumpit din nou azi, 5 martie 2026. Cât costă carburanții în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 09:17
Benzina și motorina s-au scumpit din nou azi, 5 martie 2026. Cât costă carburanții în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Prețul gazelor a crescut cu 66,6%, din cauza războiului din Iran și e dublu față de cel impus de guvern în 2026
Știri România 08:11
Prețul gazelor a crescut cu 66,6%, din cauza războiului din Iran și e dublu față de cel impus de guvern în 2026
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Monden

Imagini cu Alexia Eram după ce s-a tuns scurt. Fiica Andreei Esca a făcut o schimbare radicală de look
Stiri Mondene 09:15
Imagini cu Alexia Eram după ce s-a tuns scurt. Fiica Andreei Esca a făcut o schimbare radicală de look
Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România 2026. Cum sună melodia „Choke Me" care ne va reprezenta la Viena
Stiri Mondene 04 mart.
Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România 2026. Cum sună melodia „Choke Me” care ne va reprezenta la Viena
Politic

Bolojan, mesaj pentru Bogdan Ivan după ce ministrul Energiei și-a schimbat declarațiile privind prețul benzinei la 10 lei. Premierul vorbește despre scumpirea carburanților
Politică 04 mart.
Bolojan, mesaj pentru Bogdan Ivan după ce ministrul Energiei și-a schimbat declarațiile privind prețul benzinei la 10 lei. Premierul vorbește despre scumpirea carburanților
PSD spune că Ilie Bolojan are o atitudine sfidătoare în coaliție și anunță că după ce se definitivează bugetul urmează repercusiuni. Replica PNL
Politică 04 mart.
PSD spune că Ilie Bolojan are o atitudine sfidătoare în coaliție și anunță că după ce se definitivează bugetul urmează repercusiuni. Replica PNL
