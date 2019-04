”Eram cu Ioana ( n.r. – cea pe care o va lua de soție pe 17 august) și am plâns, când am văzut imaginile. Mi-au dat lacrimile, sincer. Prima oară am vizitat Catedrala la vârsta de 19 ani”, ne-a declarat, astăzi, fostul jucător de tenis.

Ilie Năstase este legat pe vecie de Paris. A câștigat titlul la Roland Garros în 1973, performanță care îl făcea, pe 23 august anul respectiv, primul lider din istoria ATP.