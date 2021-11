„Mă simt bine, nu am nicio problemă. Nu știu cum m-am infectat. Acum mă simt bine pentru că am avut medicație și mă simt bine. Nu am avut febră. Tuse, tuse am avut”, a spus Ilie Năstase, pentru sursa citată, după ce a ieșit din spital.

Ilie Nătase a anunţat că este vaccinat anti-COVID. „Da, sunt vaccinat. Uite că nu te ferește de treaba asta. Probabil că dacă nu eram vaccinat aveam o formă mai gravă. Soția mea și-a făcut testul și nu are COVID. Știu că nu am nimic la plămâni și e în regulă”, a adăugat Ilie Năstase.

În urmă cu câteva zile, Ilie Năstase a petrecut cu soția, Ioana, o scurtă vacanţă la Istanbul, în Turcia.

