Cunoscut în trecut pentru traseismul său politic (a trecut pe la PRM, PNL, ALDE și PSD) și pentru problemele penale, acesta a fost hirotonit preot vineri, 23 ianuarie 2026.

Ceremonia a avut loc la Mănăstirea Sfântul Gheorghe-Mirăuți din Suceava, o ctitorie medievală de prestigiu, informația fiind confirmată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Această „reconversie profesională” la vârsta de 70 de ani vine după un istoric zbuciumat în justiție.

În 2018, Ilie Niță a fost trimis în judecată de DNA pentru corupție, evaziune fiscală și efectuarea de acte de comerț incompatibile cu funcția.

Procurorii au arătat că, între 2009 și 2017, politicianul a administrat ilegal o firmă aflată în insolvență, a obținut venituri nedeclarate de aproape 3 milioane de lei și a derulat afaceri ilicite cu o grădiniță condusă de soția sa, folosind documente false.

Deși în ianuarie 2021, Înalta Curte l-a condamnat în primă instanță la 8 ani și 5 luni de închisoare cu executare, Niță a evitat penitenciarul.

În septembrie 2023, procesul penal a încetat definitiv ca urmare a prescripției faptelor și a achitării integrale a prejudiciului.

Soția sa a beneficiat de aceeași clemență legală, scăpând de o amendă penală.

Astfel, după ani de procese și scandaluri politice, Ilie Niță își începe acum slujirea bisericească, comunitatea locală urmând să fie martora modului în care fostul politician se adaptează noii sale vocații spirituale.

