Este studentă la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și a început să croșeteze recent, în preajma debutului studiilor universitare.

Primii pași: o panglică, un porcușor și o pasiune de familie

A mers cu mama ei la o mercerie pentru a cumpăra o panglică, iar într-un raft a văzut expus un porcușor croșetat. „Am spus că trebuie să încerc și eu, mi-am luat ațe și de acolo a început totul”, spune aceasta.

Inițial a împletit doar plușuri, iar la începutul anului 2025 a trecut la genți.

Și-a creat o pagină pe Instagram, pe care a numit-o „Bonbon Cherie”. „Am ales numele paginii împreună cu prietenele mele. Tuturor fetelor le place rozul, deci de acolo bonbon, iar cherie l-am ales pentru a ne putea diferenția”, povestește Ilinca.

Hobby de bunici sau trend nou?

Ilinca recunoaște că mulți asociază croșetatul cu „activitatea bunicilor”. Prietenele ei chiar glumesc pe seama asta: „După ce văd rezultatul final, își retrag cuvintele”, spune creatoarea.

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Tânăra spune că lucrul manual a fost mereu o activitate prețuită în familia ei. „Când eram mai mică, mama făcea mărgele din fimo, ulterior confecționa bijuterii, apoi trandafiri din hârtie creponată pentru ornamente sau pentru nuntă/botez”.

Cu asemenea model în copilărie, așchia nu avea cum să sară departe de trunchi. A fost mereu susținută de mama ei, principala sursă de inspirație. „Lucrurile realizate manual/handmade sunt produse unicat și nu oricine le poate face de calitate”, spunea ea.

Ilinca crede că oamenii din ziua de azi nu mai apreciază așa mult lucrul manual. „Dacă i-ai pune să aleagă între o geantă croșetată și una de brand, nu cred că mulți ar alege-o pe cea croșetată”.

Creatoarea consideră că gențile croșetate sunt mai valoroase decât produsele de serie, „pe care le are toată lumea”.

Relaxare și creativitate: croșetat cu desene animate

Ilinca susține că, pentru ea, croșetatul nu este doar un hobby, ci și o formă de exprimare prin care își dorește să arate oamenilor vârstnici că „generația asta” nu este așa cum o cred ei, „o generație care nu va face nimic”.

Culorile modelelor le-a ales până acum după gustul prietenelor ei, pentru că majoritatea genților au fost create pentru ele. „Dublu beneficiu: să-mi creez o gamă largă de combinații de culori și să dăruiesc un cadou perfect celor dragi. Produsele se pot personaliza, de la culoare până la mărime”, adaugă designerul.

Recomandări Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”

Ilinca spune că activitatea de croșetat o relaxează profund, că se uită la desene animate atunci când folosește andrelele.

Își dorește să lucreze în domeniul statisticii, după ce termină facultatea. Pe deasupra, mai este pasionată de limba italiană, pe care i-o și predă unei fetițe de 9 ani care a ales să fie eleva ei. „Am participat la olimpiade de italiană la care am luat locurile 2 și 3. Am fost la mai multe concursuri”.

Primii pași în arta croșetatului

Ilinca este de părere că tutorialele de pe YouTube pot ajuta pe oricine să învețe arta croșetatului. „Chiar dacă persoanele din videouri se mișcă prea rapid, știu, și eu am trecut prin același lucru, credeți-mă că veți ajunge ca ele”, spune Ilinca.

Procesul de producere a unui singur articol poate dura o oră sau chiar 4-5, în funcție de mărime. „Lumea se va plictisi de articolele făcute pe bandă rulantă și va opta spre cele unicat”, crede tânăra bucureșteancă.

Mai spune că este încântată de reacțiile oamenilor care-i urmăresc munca pe rețelele sociale. „Îmi place să le arăt toate variantele posibile, să știe că pot alege dintr-o gamă largă de culori și modele”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE