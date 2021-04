Un videoclip recent arată corpul unui pacient COVID-19 care cade pe stradă dintr-o ambulanță veche și deteriorată, relatează Business Insider.

Incidentul s-a produs vineri, 23 aprilie, în afara unității medicale din orașul Vidisha, aflat în statul Madhya Pradesh, potrivit ziarului The Indian Express.

În videoclip, ambulanța poate fi văzută ieșind pe porțile spitalului, iar imediat după ce a virat la dreapta s-a deschis o clapă laterală, de unde un cadavru înfășurat a căzut pe drum. Membrii familiei pot fi apoi auziți strigând de durere.

Imaginile au fost postate pe Twitter de jurnalistul NDTV, Anurag Dwary:

Shocking! In Vidisha people are alleging that dead bodies are not being handed over to them, an ambulance is taking away a deadbody people noticed after the dead body fell from the ambulance as the driver panicked! @ndtv @ndtvindia @manishndtv @GargiRawat pic.twitter.com/RGVkcM0bAt