George Simion, candidatul AUR care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, a rămas cu domiciliul declarat în satul natal Răchitosu, județul Vrancea, deși trăiește de ani buni în Capitală. Politicianul este extrem de atașat de locul copilăriei sale, pe care îl consideră rădăcina valorilor sale.

Vila din Răchitosu se află pe strada principală a satului și, potrivit imaginilor din arhiva Google Maps din 2012, se afla în plin proces de construcție. Între timp, locuința a fost finalizată și a devenit reședința oficială în acte a liderului AUR. Simion a confirmat adresa într-o postare din 2023, când a primit o citație de la Direcția Generală Anticorupție (DGA) la acel domiciliu, potrivit cancan.ro.

George Simion stă într-un apartament închiriat din București

În realitate însă, George Simion locuiește într-un apartament închiriat din București, cu o suprafață modestă de aproximativ 50 de metri pătrați. Conform legislației, în calitate de parlamentar, beneficiază de decontarea chiriei, motiv pentru care a optat pentru această variantă.

Într-o declarație anterioară, politicianul a mărturisit că în 2019 a vândut apartamentul pe care îl primise de la părinți, situat în sectorul 3 al Capitalei. Banii obținuți au fost investiți în campania sa electorală din 2024, în care a mizat pe contactul direct cu alegătorii și pe promovarea valorilor tradiționale.

„Nu am casă, stau în chirie, mi-am vândut casa când am intrat în politică, sunt parlamentar, am totuși niște beneficii. Am banii de la botezul băiatului, pe care i-am pus într-un cont cu Ilinca, și care vor rămâne în acel cont pentru studiile lui”, a spus candidatul AUR la alegerile prezidențiale, potrivit Fanatik.

