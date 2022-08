Cel puțin 35 de oameni au murit și alți 45 au fost răniți, relatează agenția britanică, în timp ce Biserica coptă din Egipt, citând ministerul sănătăţii, a anunță că 41 de persoane au fost ucise şi 55 au fost rănite în incendiul de duminică.

În imaginile apărute pe rețelele sociale se vede cum flăcări și nori negri de fum ies pe ferestrele clădirii.

#Egypt : Terrible loss of life in fire at church in #Giza governorate- 41 people feared dead & 14 others injured at Abi-Seyfen church in Imbaba #كنيسة_المنيرة #مصر pic.twitter.com/kgKmQ7HT97