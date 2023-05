UPDATE ora 10.47: Poliția Națională a Ucrainei a anunțat un nou bilanț al atacurilor de noaptea trecută: o femeie în vârstă de 33 de ani a murit și alte 13 persoane au fost rănite.

„În această noapte dificilă, ca urmare a bombardamentelor inamice, o persoană a fost ucisă, 13 au fost rănite. În Kiev, nouă persoane au fost rănite, o femeie de 33 de ani a murit. Patru cetățeni au fost răniți în regiunea Kievului”, a transmis președintele interimar al Poliției Naționale, Ivan Vyhovsky, citat de Ukrainska Pravda.

***

Știre inițială: Potrivit celui mai recent bilanț anunțat de oficialii de la Kiev, cel puțin o persoană a murit și alte patru au fost rănite.

„Avem deja mai mult de 50 de rapoarte de la cetățeni cu privire la pagube la case, apartamente, birouri, magazine, garaje și mașini. Din păcate, avem patru victime ale rănilor provocate de șrapnel”, a anunțat pe Telegram Andrei Nebitov, șeful poliției din regiunea Kiev, citat de Ukrainska Pravda.

Oficialul a publicat și imagini cu consecințele atacului nocturn.

Anterior, administrația militară a orașului Kiev a anunțat, tot pe Telegram, că cel puțin o persoană a murit în atacul care a fost lansat din direcții diferite și în mai multe valuri, fiind folosite drone Shahed, de fabricație iraniană.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, Anton Gherșcenko, un fost ministru ucrainean, a vorbit despre „o noapte dificilă” prin care au trecut locuitorii din Kiev, precizând că între ultimele atacuri rusești au trecut câteva ore, relatează The Guardian.

Another difficult night for Kyiv. Now just hours passed between Russian attacks.



Russia launched 31 drones last night, from different directions, in waves, to make it more difficult for air defense. 29 drones were shot down.



A residential building was on fire when drone… pic.twitter.com/RLltZdcheD