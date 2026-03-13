Momente emoționante la Sala Palatului, unde trupul neînsuflețit al muzicianului Iulian Vrabete a fost depus pentru ca fanii și apropiații să își poată lua rămas bun. Artistul, cunoscut de colegi și admiratori sub numele de Mugurel, s-a stins din viață joi, la vârsta de 70 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme de sănătate.

În semn de respect pentru cariera sa impresionantă, sicriul a fost amplasat chiar pe scena sălii, loc simbolic pentru un artist care a inspirat generații întregi prin muzica sa alături de Holograf.

Fanii își iau rămas bun de la artist

Publicul are posibilitatea să îi aducă un ultim omagiu vineri, între orele 14:00 și 20:00. La intrarea în Sala Palatului s-a format deja un rând lung de oameni care au venit cu flori și coroane pentru a-și lua rămas bun de la unul dintre cei mai apreciați muzicieni ai scenei rock românești.

Accesul publicului se face pe la intrarea artiștilor, situată pe laterala din dreapta a clădirii, pe strada Valter Mărăcineanu.

Artiști și colegi de breaslă, prezenți la priveghi

Numeroși artiști și prieteni apropiați au venit deja să îi aducă un ultim omagiu lui Iulian Vrabete. Printre cei prezenți la priveghi se numără Silviu Andrei, Dan Helciug, Ducu Bertzi, Tavi Colen, Emma, dar și colegii săi din trupa Holograf, alături de numeroși iubitori ai muzicii lor.

Atmosfera este una încărcată de emoție, iar oamenii care au crescut cu melodiile trupei vin să își exprime recunoștința pentru contribuția artistului la muzica românească.

Ceremonia de rămas bun continuă sâmbătă

Ceremonia funerară va continua sâmbătă dimineață la Crematoriul Vitan Bârzești, între orele 09:00 și 11:00, unde trupul neînsuflețit al artistului va fi incinerat.

Plecarea lui Iulian Vrabete lasă un gol imens în lumea muzicii românești. Basistul trupei Holograf a fost o prezență constantă pe scena rock timp de decenii, contribuind la succesul uneia dintre cele mai iubite formații din România.