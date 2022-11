Fotografiile realizate de Maxar Technologies luni seara prezintă o dâră lungă de flux de lavă care se deplasează de-a lungul zonei Rift de Nord-Est.

Odată cu fluxul de lavă, au existat rapoarte despre formarea unor puțuri cu lavă care măsoară până la 40 de metri înălțime.

„Tulburările au început la jumătatea lunii septembrie 2022, după ce a fost înregistrată o creștere a cutremurelor sub vârful Mauna Loa (de la 10-20 pe zi la 40-50 pe zi), o rată crescută a inflației înregistrată de stațiile GPS și inflația înregistrată pe Înclinatorul MOK. Tulburările au fost cauzate de aportul reînnoit de magmă în sistemul de rezervor al Mauna Loa”, a anunțat Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS).

Mauna Loa este cel mai mare vulcan activ din lume. Vulcanul a erupt de 33 de ori de la prima măsurătoare documentată din 1843, conform USGS.

Ultima erupție a vulcanului a avut loc în 1984, când scurgerile de lavă au ajuns până la 7,2 kilometri de Hilo, cel mai mare centru populat al insulei.

În prezent, nu există niciun risc imediat pentru zonele populate, deși USGS a desemnat erupția drept „cod roșu”, ceea ce înseamnă că „o erupție periculoasă are loc sau că aceasta elimină o cantitate semnificativă de cenușă vulcanică în atmosferă”.

The Mauna Loa volcano in Hawaiʻi’s Volcanoes National Park on the Big Island erupted overnight. #GOESWest is tracking the thermal signature of the explosive event, as well as the ash and debris cloud. Updates at https://t.co/Pm6hBJrYvg @USGSVolcanoes #MaunaLoaVolcano pic.twitter.com/CQZ1rOvKo1