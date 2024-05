Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Forumului Familiilor Ostacilor a obținut imaginile de la armata israeliană care a editat înregistrarea, eliminând scenele cele mai dure. Potrivit grupului, imaginile au fost făcute publice anterior și de Hamas.

În videoclipul de trei minute se vede cum tinerele au mâinile legate, unele sunt cu fața plină de sânge și sunt puse să stea lângă un perete. Ulterior, în alte secvențe ale videoclipului, unele fete, de asemenea legate la mâini și cu urme de sânge, sunt urcate într-o mașină în timp ce pe fundal se aud focuri de armă.

The Hostages and Missing Families Forum has released footage obtained by the IDF, showing the abduction of five female soldiers from the Nahal Oz base on October 7 by Hamas terrorists.



The clip shows Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniella Gilboa and Naama Levy.



It has… pic.twitter.com/xcls0UGq3F