Joi, pe rețelele de socializare a apărut un videoclip care pare să arate soldați ai armatei israeliene, FDI, folosind o catapultă pentru a arunca proiectile incendiare peste zidul de la frontiera libaneză, aprinzând plantațiile de peste graniță.

Wow.



Fighting Middle Age-mindset terrorists with Middle Age technology.



The IDF soldiers built a TREBUCHET to clear foliage/bushes that Hezbollah have been hiding in and firing from.pic.twitter.com/24cURSYdw2